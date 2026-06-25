«Κουκουρούκου, μούφες και κουφάθηκα»: Ένα λεξικό των εφήβων της δεκαετίας του 1990

Η τελευταία γενιά -μέχρι την επόμενη- που μεγάλωσε έχοντας στο επίκεντρο της σκέψης της ότι το πιο πιθανό ήταν ότι θα ζήσει καλύτερα από τη γενιά των γονιών της. Πρόκειται για μία γενιά της οποίας η εφηβεία συνδέθηκε πολύ με τις μεγάλες καταλήψεις, κυρίως εις βάρος της μεταρρύθμισης του Γεράσιμου Αρσένη.

Πριν λίγες ημέρες, στο Reader διαβάσατε ένα μικρό λεξικό για τις λέξεις που χρησιμοποιούσαμε στις πλατείες και στις γειτονιές όταν παίζαμε μπάλα. Την ίδια ακριβώς περίοδο, οι λίγο πριν από εμάς ζούσαν την επανασταστική τους φάση, η οποία, όπως συχνά συμβαίνει πέρασε και μέσα από τη γλώσσα της.

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Η γλώσσα αυτή άφησε το στίγμα της και στην ίδια αυτή γενιά όσο όμως και στις προηγούμενες. Προφανώς βέβαια είχε επηρεαστεί και από τους προηγούμενους, από την περίφημη γενιά των 80ς, όπως έχει απεικονιστεί από τις κωμωδίες της βιντεοκασέταας.

Το Σύντομο Λεξικό των αλανιών της δεκαετίας του 1990

“Tα πήρα στην κράνα”

Σταδιακά έφυγε το «στην κράνα» και έμεινε το "τα πήρα", το οποίο χρησιμοποιείται ακόμη σε πολλά περιβάλλοντα. Σήμαινει ότι έγινα τόσο έξαλλος με κάτι που βγήκα εκτός εαυτού. Μάλλον το "κράνα" υποδηλώνει την αύξηση της πίεσης στο κεφάλι (στο κρανίο) που σου δημιουργεί ο θυμός.

“Ο γέρος μου”

Πάντοτε ήταν αμήχανο για έναν έφηβο να αναφερθεί στους γονείς του. Το “μπαμπάς μου” θα τον έβγαζε από την κουλ πλευρά της ιστορίας. Το “πατέρας μου” επίσης. Υπήρξε, λοιπόν, μία φάση που αναφέρονταν στον πατέρα τους ως “ο γέρος μου”. Υπήρχε και το “οι γέροι μου” που αναφερόταν και στους δύο γονείς.

Eurokinissi

“Tζαμάουα”

Η λέξη αυτή ουσιαστικά σήμαινε κάτι που είναι σωστό/ωραίο/τέλειο. Προφανώς, η αρχική λέξη πρέπει να είναι η ρίζα της λέξης "τζάμι". Είναι πολύ πιθανό πάντως ότι η χρήση της λέξης "τζάμι" με αυτόν τον τρόπο έρχεται λόγω των ιδιοτήτων που έχει ένα τζάμι: Είναι λείο, συνήθως διάφανο, αστραφτερό και δεν βρίσκεις πάνω του την παραμικρή ατέλεια ή παραμόρφωση.

“Δικέ μου”

Η χρήση του όρου που απευθυνόταν από έναν φίλο προς έναν άλλον ή τέλος πάντων από έναν τύπο που νιώθει οικειότητα προς έναν άλλον. Είναι μάλλον η πρότερη εξέλιξη του σημερινού “bro”, με ενδιάμεσο στάδιο τον “man μου”, που χρησιμοποιούνταν κάπου στα μέσα του 2020.

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“Ο/-η έτσι μου”

Η λέξη αυτή χρησιμοποιούνταν για τον ερωτικό/-η σύντροφο και έρχεται από τα βάθη της δεκαετία του 1980. Έζησε και στα 90ς. Κάποιες φορές χρησιμοποιούνταν και για τον κολλητό/-η του ομιλούντος.

“Μούρη”

Από τα αγαπημένα μου. Αφορά τον τύπο που έχει ένα όνομα και μία παρουσία στην πιάτσα. Συνήθως η “μούρη” είναι κάποιο από τα τοπικά σελέμπριτιζ των γειτονιών. Υπάρχει βέβαια και η αρνητική-ειρωνική χροιά για τον τύπο που είναι ψωνισμένος χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένος λόγος (“το παίζει μεγάλη μούρη αυτός”).

“Κουλό”

Κάτι “κουλό” είναι κάτι που το ακούς και σου φαίνεται πάρα πολύ παράξενο να είναι πραγματικότητα, παρότι αναγνωρίζεις ότι είναι. Έχει και μία δεύτερη έννοια αυτού που λέει κάποιος και είναι τεράστια ηλιθιότητα.

“Μούφα”

Είναι κάτι που είναι ψεύτικο, μη αυθεντικό, χαμηλότερης ποιότητας από ό,τι διαφημίζει ότι είναι. Ξεκινάει από κάτι μάρκες πανηγυριών τύπου ABIBAS, PUMBA, POLYSTATION, NICE κτλ. Το λέγαμε επίσης για τις ποδοσφαιρικές φανέλες της εποχής. Είναι αυθεντική ή μούφα;

“Δεν μασάω”

Συνήθως αφορούσε αυτούς τους κλασικούς ανθρωπότυπους που το πρώτο και πιο βασικό χαρακτηριστικό του εαυτού τους που θέλουν να προωθήσουν είναι η δύναμη τους χαρακτήρα τους. Ο άνθρωπος που δεν μασάει είναι ουσιαστικά ο άνθρωπος που παραμένει ανεπηρέαστος από δύσκολες καταστάσεις και συμπεριφορές.

“Κουκουρούκου”

Δεν ξέρω αν συνδέεται με τη σοκοφρέτα της εποχής. Προφανώς αυτή η λέξη βοηθάει και ηχητικά προκειμένου να δείξει τη σημασία της. Κουκουρούκου είναι το ντελούλου της εποχής, κάποιος αφελής ή τέλός πάντων τελείως στον κόσμο του, που έχει εγκλωβιστεί σε μία εικόνα για τον κόσμο και για τον εαυτό του που δεν είναι πραγματική.