«Nothing beats a Jet2 holiday»: Η γυναίκα πίσω από το ηχητικό που οργίασε στο TikTok το καλοκαίρι

Λίγα πράγματα μπορούν να σημαδέψουν ένα καλοκαίρι. Το τραγούδι της Ιουλίας Καραπατάκη που ακούγεται σχεδόν σε κάθε γωνιά, το να έχεις ξεχάσει να βάλεις αντηλιακό στην παραλία και να ξυπνάς αστακός αντί για άνθρωπος. Μεγάλη η λίστα.

Στην φετινή προστέθηκε και κάτι άλλο. «Nothing beats a jet2 holiday». Είμαι βέβαιος πως το διαβάσετε με την ανάλογη φωνή!

Τι είναι το jet2 αρχικά;

Ας πιάσουμε το πράγμα από την αρχή. Η εταιρεία jet2holidays είναι ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός αυτή την στιγμή στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ιδρύθηκε το 2007 και έφτασε στην κορυφή το 2023. Έχει βραβευτεί αρκετές φορές για την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει στις οποίες περιλαμβάνονται, κυρίως, πακέτα διακοπών σε χώρες της Ευρώπης, στην Τουρκία και το Μαρόκο.

Με μια γρήγορη ματιά στο διαδίκτυο, η εταιρεία έχει αρκετά θετικές κριτικές. Τα περισσότερα παράπονα που υπάρχουν όμως, δεν αφορούν τις υπηρεσίες της αλλά ένα τραγούδι.

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της διαφημιστικής καμπάνιας της εταιρείας είναι το τραγούδι της Jess Glyne «Darling hold my hand» που το χρησιμοποιούν εδώ και αρκετά χρόνια.Η πιο πρόσφατη καμπάνια που έχει σπάσει αρκετά ρεκόρ στα social media, ξεκίνησε στις αρχές του 2024.

Καθώς παίζει το ανάλογο τραγούδι (το σιγοτραγουδάω καθώς γράφω αυτές τις λέξεις!), μια οικογένεια ανεβαίνει στο αεροπλάνο, και μια φωνή με χαρακτηριστική βρετανική προσφορά μας λέει την φράση «Nothing beats a jet2 holiday». Η προσφορά είναι ένα εκπτωτικό κουπόνι 50 λιρών (57 ευρώ δηλαδή) ανά άτομο. Ή όπως μας επιβεβαιώνει η διαφήμιση, 200 λίρες για μια τετραμελή οικογένεια.

Πότε ξεκίνησε το trend;

Ο αλγόριθμος του TikTok ορισμένες φορές είναι σε μια κατάσταση «ό,τι θυμάμαι, χαίρομαι» αφού ξεκίνησε να προωθεί τον ήχο της διαφήμισης ένα χρόνο μετά την αρχική εμφάνισή του. Έπαιξαν ρόλο και άλλοι παράγοντες βέβαια. Δεν ξέρω ποιοι πανούργοι το σκέφτηκαν, ούτε πότε ακριβώς το πρώτο βίντεο έγινε viral αλλά ο συνδυασμός είναι εξαιρετικός.

Ο ήχος της διαφήμισης με την χαρούμενη και ανεβαστική χροιά του να παίζει, και η εικόνα να δείχνει συνήθως μια καταστροφική στιγμή ή γενικότερα ένα πολύ κακό συμβάν. Νομίζω το πιο πρόσφατο που έγινε viral έδειχνε τους επιβάτες στο μετρό της Νέας Υόρκης να…πλατσουρίζουν μέσα στο βαγόνι ύστερα από μια ξαφνική νεροποντή. Με μουσικό χαλί της jet2holidays. Μέχρι και τον περασμένο Ιούλιο, περίπου 1.4 εκατομμύρια βίντεο είχαν χρησιμοποιήσει στο TikTok αυτόν τον ήχο.

Σε αυτό το trend, δεν έχουν μπει μόνο οι καθημερινοί χρήστες της πλατφόρμας. Η Μαράια Κάρεϊ το χρησιμοποίησε καθώς έμπαινε στο αεροπλάνο για να πάει στο Μπράιτον και να τραγουδήσει στην Pride παρέλαση της πόλης. Με παρεμφερή τρόπο το χρησιμοποίησε και ο Τζεφ Γκόλντμπλουμ. Ο Λευκός Οίκος από την άλλη έδωσε μια πιο…προβληματική διάσταση.

Σε ένα βίντεο που αξιωματικοί της ICE φαίνονται να διώχνουν μετανάστες, το επιτελείο του Αμερικανού προέδρου είχε την φαεινή ιδέα να μπει στο trend. Η ερμηνεύτρια του τραγουδιού πάντως, το χαρακτήρισε «αρρωστημένο». Μάλλον, όχι άδικα.

Η εταιρεία, η τραγουδίστρια Jess Glyne, αλλά και η ηθοποιός που κάνει την αφήγηση της διαφήμισης, έχουν «κερδίσει» αρκετά από αυτό το trend που έχει σαρώσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως ανέφερε η τελευταία, έχει δεχτεί μηνύματα από την Βραζιλία μέχρι τις Φιλιππίνες. Λογικό. Την επόμενη φορά πάντως που θα ρίξω τον καφέ πάνω μου ή θα σκουντουφλήσω στις κυλιόμενες στο μετρό, θα ακούσω την διαφήμιση να παίζει στο μυαλό μου, το παραδέχομαι.