Οι καλύτερες αντιδράσεις που βρήκαμε στο ίντερνετ για κάθε φορά που παίζει Το Γλέντι

Για λίγα πράγματα είμαστε σίγουροι σε αυτή τη ζωή. Ένα από αυτά, για το οποίο μπορούμε όλοι με απόλυτη βεβαιότητα να συμφωνήσουμε, είναι πως φέτος το καλοκαίρι, σε όποιο μέρος της Ελλάδας κι αν βρέθηκες, κάπου, κάπως, το τραγούδι «Το Γλέντι», έπαιζε από πίσω.

Είναι αναμφισβήτητα το τραγούδι του καλοκαιριού, το soundtrack των καλοκαιρινών διακοπών, ο ύμνος του φετινού πανηγυριού και όλα αυτά τα αγαπημένα κλισέ απολυτότητας, με τα οποία εκθειάστηκε το συγκεκριμένο κομμάτι όλο αυτό το διάστημα. Κι όχι αδίκως. Πότε όμως ξεκινάει η στιγμή εκείνη που συλλογίζεσαι ένα «Κάπου φτάνει».

Το ακούσαμε πρώτα από την Ιουλία Καραπατάκη - η οποία έμελλε να είναι αυτή που θα το κάνει viral και να το ταξιδέψει στα πέρατα του ίντερνετ - , ύστερα από τους Onirama, από τη Josephine αλλά μέχρι και με τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Και κάπως έτσι «Το Γλέντι» πήρε το δρόμο του και τραγουδήθηκε παντού.

Για την ιστορία, να σημειωθεί πως το τραγούδι ανήκει στον μουσικό και συνθέτη από τη Σχοινούσσα Νίκο Οικονομίδη, ενώ πέρα από τις δεκάδες εκτελέσεις, πρώτη το ερμήνευσε η Κυριακή Σπανού.

Επειδή όμως και το αγαπημένο σου τραγούδι αν το ακούς κάθε μέρα, κάποια στιγμή θα το βαρεθείς, «Το Γλέντι» έγινε meme στα social media και το ίντερνετ γέμισε με βιντεάκια που σατυρίζουν το χιλιοπαιγμένο τραγούδι του φετινού καλοκαιριού.

Όταν ακούς Το Γλέντι για χιλιοστή φορά αυτό το καλοκαίρι