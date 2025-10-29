Ο βιοχάκερ που προσπαθεί να μείνει αθάνατος σου δείχνει πώς θα ζήσεις περισσότερο από το 99% του πληθυσμού

Ο Μπράιαν Τζόνσον, ο άνθρωπος που έχει κάνει επάγγελμα το «να μην πεθάνει», ισχυρίζεται ότι μπορείς να ζήσεις περισσότερο από το 99% της ανθρωπότητας με τρεις συνήθειες. Ναι, τρεις. Όχι κρυογονική, όχι εμφύτευση τσιπ.

Και κάπως έτσι, ο τύπος που μετράει τη βιολογική του ηλικία ανά δευτερόλεπτο, μας παρουσιάζει τους «τρεις νόμους της υγείας».

Νόμος 1: Ο ύπνος

Ξεχάστε το «δουλεύω σε start-up». Το μέλλον είναι να συστήνεσαι ως «επαγγελματίας κοιμώμενος».

Ο Τζόνσον λέει ότι πρέπει να έχεις σταθερή ώρα ύπνου, να τρως νωρίς και ελαφριά, να αποφεύγεις καφέδες και οθόνες πριν πέσεις στο κρεβάτι.

Με λίγα λόγια: κάνε ό,τι σου έλεγε η γιαγιά σου.

Νόμος 2: Η άσκηση

Ο Τζόνσον προτείνει μισή ώρα άσκηση την ημέρα. Τρέξιμο, βάρη, ποδήλατο, ό,τι θες. Και, το καλύτερο, να σηκώνεσαι κάθε μισή ώρα από την καρέκλα.

Μεταφράζω: το σώμα σου δεν είναι φτιαγμένο για να κολλάει σε μια καρέκλα 8 ώρες. Λογικό.

Νόμος 3: Διατροφή

Εδώ τα πράγματα γίνονται πιο σκληρά. Ο βιοχάκερ λέει: μην εμπιστεύεσαι τη «δύναμη της θέλησης». Δηλαδή, μην αγοράζεις καν τα μπισκότα, γιατί αν τα έχεις σπίτι, θα τα φας.

Προτείνει μεσογειακή διατροφή, λιγότερο φαγητό, καθόλου τσιμπολόγημα μετά τις 7 μ.μ., και φυσικά: όχι κάπνισμα, όχι υπερβολικό αλκοόλ.

Με λίγα λόγια: ζήσε σαν Έλληνας του ’60, αλλά χωρίς το τσιγάρο και το κρασί στο καφενείο.

Ο Τζόνσον μας λέει ότι «ανεξάρτητα από τις περιστάσεις, μπορούμε να το κάνουμε». Δηλαδή, όλοι μπορούμε να γίνουμε λίγο πιο «βιοχάκερ» χωρίς να ξοδέψουμε εκατομμύρια σε εξετάσεις αίματος και gadgets.

Το θέμα είναι: θέλουμε; Γιατί, ναι μεν θα ζήσεις περισσότερο, αλλά θα χάσεις ακόμα και την προβατίνα. Και αυτό, είναι το πραγματικό δίλημμα της αθανασίας.