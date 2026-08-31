Ο ιερέας που μπήκε πρώτος στον χορό: Το βίντεο που έγινε viral

Το να φέρεις τους νέους πιο κοντά στην εκκλησία, στις ρίζες και στην κοινότητά τους δεν θέλει ούτε κηρύγματα, ούτε αυστηρότητα. Μερικές φορές, το μόνο που χρειάζεται είναι να μπεις πρώτος στον χορό.

Αυτό ακριβώς απέδειξε ο π. Φίλιππος Παπαγιαννόπουλος από τον Ελληνορθόδοξο Καθεδρικό Ναό του Northcote. Στο φεστιβάλ της περασμένης Κυριακής, ένα βίντεο που ανέβηκε στο Reddit ήταν αρκετό για να προκαλέσει τον απόλυτο χαμό στο ίντερνετ. Αντί να μείνει στην άκρη ως απλός παρατηρητής, ο π. Φίλιππος πιάστηκε χέρι-χέρι με τα παιδιά της κοινότητας, χόρεψε μαζί τους.