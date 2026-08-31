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Ο ιερέας που μπήκε πρώτος στον χορό: Το βίντεο που έγινε viral

Ο Πάτερ Φίλιππος χορεύει με τη νεολαία στο Northcote, γίνεται viral στο Reddit και ενώνει την παράδοση.

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Παπάς χορεύει σε πανηγύρι
Παπάς χορεύει σε πανηγύρι | Instagram / @greekcitytimes
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Το να φέρεις τους νέους πιο κοντά στην εκκλησία, στις ρίζες και στην κοινότητά τους δεν θέλει ούτε κηρύγματα, ούτε αυστηρότητα. Μερικές φορές, το μόνο που χρειάζεται είναι να μπεις πρώτος στον χορό.

Αυτό ακριβώς απέδειξε ο π. Φίλιππος Παπαγιαννόπουλος από τον Ελληνορθόδοξο Καθεδρικό Ναό του Northcote. Στο φεστιβάλ της περασμένης Κυριακής, ένα βίντεο που ανέβηκε στο Reddit ήταν αρκετό για να προκαλέσει τον απόλυτο  χαμό στο ίντερνετ. Αντί να μείνει στην άκρη ως απλός παρατηρητής, ο π. Φίλιππος πιάστηκε χέρι-χέρι με τα παιδιά της κοινότητας, χόρεψε μαζί τους. 

Πώς λέγεται αυτός ο χορός ;
by u/anadromikidiaspora in AskGreece

 

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