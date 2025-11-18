Ο Τραμπ αποκάλυψε το αγαπημένο του πιάτο στα McDonald's - Έδωσε και tip για να γίνει καλύτερο

Από τη δεκαετία του 1940, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναπτύξει μια ιδιαίτερη σχέση με τα McDonald's. Τα Golden Arches, τα drive-thru και τα προσιτά γεύματα χάμπουργκερ έγιναν σύμβολα της αμερικανικής κουλτούρας.

Δεν είναι λοιπόν περίεργο που και ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει μεγάλος θαυμαστής της αλυσίδας.

Οι εμφανίσεις του Τραμπ στα McDonald's

Κατά την προεκλογική εκστρατεία του 2024, ο Τραμπ επισκέφθηκε ένα κατάστημα στην Πενσυλβάνια, ενώ παλαιότερα, το 2019, είχε προσφέρει βουνά από γεύματα McDonald's στην ομάδα Clemson Tigers στον Λευκό Οίκο. Οι κινήσεις αυτές δείχνουν τη σύνδεσή του με το brand και την προσπάθειά του να το εντάξει στη δημόσια εικόνα του.

Trump: I like the fish *sound effect* pic.twitter.com/K0qhlz3ph8 — Acyn (@Acyn) November 18, 2025

Το αγαπημένο του σάντουιτς

Σε πρόσφατη ομιλία του στο Impact Summit στην Ουάσιγκτον, ο Τραμπ αποκάλυψε ότι το αγαπημένο του πιάτο είναι το Filet-O-Fish. Μάλιστα, αστειεύτηκε κάνοντας ηχητικά εφέ και χειρονομίες, ενώ δεν δίστασε να δώσει «συμβουλές» στους υπεύθυνους της εταιρείας: «Χρειάζεται λίγη περισσότερη σάλτσα ταρτάρ», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι είχε πείσει τον υπουργό Υγείας του, Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, να δοκιμάσει ένα Big Mac, σχολιάζοντας με χιούμορ πως «του άρεσε πολύ, αλλά δεν ήθελε να το παραδεχτεί δημόσια».

Πολιτικές αναφορές μέσα από το φαγητό

Η ομιλία του δεν περιορίστηκε στο προσωπικό του γούστο. Ο Πρόεδρος συνέδεσε την αγάπη του για τα McDonald's με την πολιτική του ατζέντα, μιλώντας για μείωση φόρων και χαλάρωση κανονισμών στον κλάδο της εστίασης.

Επικαλέστηκε μάλιστα το νομοσχέδιο "Big Beautiful", που προβλέπει μηδενικούς φόρους σε φιλοδωρήματα, υπερωρίες και κοινωνική ασφάλιση για ηλικιωμένους.

Παρά τους επαίνους του Τραμπ για την «προσιτή τιμολογιακή πολιτική» των McDonald's, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Κρίστοφερ Κεμπτσίνσκι, αποκάλυψε ότι οι επισκέψεις οικογενειών χαμηλού εισοδήματος έχουν μειωθεί σημαντικά, καθώς το μενού θεωρείται πλέον ακριβό.