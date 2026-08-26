«Παπα-τρέχας»: Ιερέας «γράφει» χιλιόμετρα πάνω σε πατίνι, φορώντας ράσα

Ένα απίστευτο βίντεο έχει γίνει viral στα social media, το οποίο καταγράφει παπά να «καβαλάει» ηλεκτρικό πατίνι, φορώντας κανονικά τα ράσα του.
Το βίντεο ήρθε στη δημοσιότητα από τον συνοδηγό του αυτοκινήτου που βρισκόταν ακριβώς απο πίσω από τον «παπα-τρεχα», ο οποίος αναπτύσσει μεγάλη ταχύτητα με το πατίνι, με αποτέλεσμα τα ράσα να «ανεμίζουν» προς τα πίσω.
Το στιγμιότυπο, όπως ήταν αναμενόμενο, δεν άργησε να κάνει τον γύρο του διαδικτύου, με τους χρήστες να σχολιάζουν με χιούμορ την.. εναλλακτικό μέσο μετακίνησης που επέλεξε ο ιερέας.
- To πιο γνωστό τραγούδι της Ντόλι Πάρτον ήταν πιο φεμινιστικό από όσο νομίζουμε
- Συνέλαβε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης τον Λεωνίδα στο «10 Λεπτά Κήρυγμα»;
- Ολυμπιακοί της ταρίφας: Οδηγός ταξί πήρε 800 ευρώ από τουρίστα στο αεροδρόμιο, καταρρίπτοντας χθεσινό «ρεκόρ»
- Χειροπέδες στον 22χρονο με τη μάσκα του «Chucky» που σκόρπισε τον τρόμο στη Φιλαδέλφεια
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.