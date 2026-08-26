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«Παπα-τρέχας»: Ιερέας «γράφει» χιλιόμετρα πάνω σε πατίνι, φορώντας ράσα

Viral στα social media έχει γίνει βίντεο με ιερέα που «καβαλάει» ηλεκτρικό πατίνι, φορώντας κανονικά τα ράσα του.

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Παπάς κόβει βόλτες με ηλεκτρικό πατίνι
Παπάς κόβει βόλτες με ηλεκτρικό πατίνι | GLOMEX /ΣΚΑΪ
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Ένα απίστευτο βίντεο έχει γίνει viral στα social media, το οποίο καταγράφει παπά να «καβαλάει» ηλεκτρικό πατίνι, φορώντας κανονικά τα ράσα του.

Το βίντεο ήρθε στη δημοσιότητα από τον συνοδηγό του αυτοκινήτου που βρισκόταν ακριβώς απο πίσω από τον «παπα-τρεχα», ο οποίος αναπτύσσει μεγάλη ταχύτητα με το πατίνι, με αποτέλεσμα τα ράσα να «ανεμίζουν» προς τα πίσω.

Το στιγμιότυπο, όπως ήταν αναμενόμενο, δεν άργησε να κάνει τον γύρο του διαδικτύου, με τους χρήστες να σχολιάζουν με χιούμορ την.. εναλλακτικό μέσο μετακίνησης που επέλεξε ο ιερέας.

 

 

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