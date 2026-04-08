Περιστέρι: Ζαχαροπλαστείο πουλάει σοκολατένια αυγά «Άδωνις Γεωργιάδης», «ΟΠΕΚΕΠΕ» και «Ζωή Κωνσταντοπούλου»

«Φωτιά» έχουν πάρει τα ζαχαροπλαστεία ενόψει Πάσχα και παρόλο που η τιμή της σοκολάτας έχει αυξηθεί σημαντικά, οι καταναλωτές εξακολουθούν να αγοράζουν τα αγαπημένα τους σοκολατένια αυγά.

Ένα ζαχαροπλαστείο στο Περιστέρι μάλιστα, έχει γίνει viral καθώς πουλά αυγά με γεύση...ΟΠΕΚΕΠΕ. Η ευρηματική ομάδα, σκέφτηκε να πουλήσει αυγά με φωτογραφίες πολιτικών προσώπων και ιδιαιτέρως με φωτογραφίες εμπλεκόμενων στο σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων.

Σε βίντεο του ANT1, φαίνονται τα αυγά «Άδωνις Γεωργιάδης», «Ζωή Κωνσταντοπούλου», αλλά ακόμα και με το ίδιο το σύμβολο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τα έξυπνα αυτά δώρα, φέρεται να κοστίζουν 25 ευρώ, ενώ τα πιο μικρά ανέρχονται στα 12 ευρώ.