Περιστέρι: Ζαχαροπλαστείο πουλάει σοκολατένια αυγά «Άδωνις Γεωργιάδης», «ΟΠΕΚΕΠΕ» και «Ζωή Κωνσταντοπούλου»

«Φωτιά» έχουν πάρει τα ζαχαροπλαστεία ενόψει Πάσχα και παρόλο που η τιμή της σοκολάτας έχει αυξηθεί σημαντικά, οι καταναλωτές εξακολουθούν να αγοράζουν τα αγαπημένα τους σοκολατένια αυγά.
Ένα ζαχαροπλαστείο στο Περιστέρι μάλιστα, έχει γίνει viral καθώς πουλά αυγά με γεύση...ΟΠΕΚΕΠΕ. Η ευρηματική ομάδα, σκέφτηκε να πουλήσει αυγά με φωτογραφίες πολιτικών προσώπων και ιδιαιτέρως με φωτογραφίες εμπλεκόμενων στο σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων.
Σε βίντεο του ANT1, φαίνονται τα αυγά «Άδωνις Γεωργιάδης», «Ζωή Κωνσταντοπούλου», αλλά ακόμα και με το ίδιο το σύμβολο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Τα έξυπνα αυτά δώρα, φέρεται να κοστίζουν 25 ευρώ, ενώ τα πιο μικρά ανέρχονται στα 12 ευρώ.
- Fuel Pass: Ποια ΑΦΜ μπορούν να υποβάλλουν αίτηση σήμερα (07/04)
- Ο άνθρωπος που «έδειξε» ο Ανδρέας Παπανδρέου ως αρχηγό της 17 Νοέμβρη
- Το πέσιμο στην ευρωπαϊκή εισαγγελία, ο γκρινιάρης γαλάζιος βουλευτής και ο πονοκέφαλος Ανδρουλάκη
- Το παρασκήνιο της εκεχειρίας ΗΠΑ με Ιράν: Η «μυστική» παρέμβαση Χαμενεΐ και ο ανήσυχος Νετανιάχου
