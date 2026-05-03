Ποιος είναι ο γνήσιος απόγονος του Μεγάλου Αλεξάνδρου: Ο Στρατηγός της Ουγκάντας, ο Μπιμπίλας ή ο Gio Kay;

Ξεχάστε τις ανασκαφές στην Αμφίπολη και τα μυστήρια της Όασης της Σίβας. Ο θρόνος της Μακεδονίας έχει μείνει ορφανός εδώ και αιώνες, αλλά η ιστορία έχει χιούμορ και οι σύγχρονοι διεκδικητές του είναι πιο σουρεαλιστικοί από ποτέ.

Από τον Ισημερινό μέχρι τη Χαλκιδική και τα βάθη των social media, τρεις υποψηφιότητες ερίζουν για τον τίτλο του απόλυτου διαδόχου του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ας εξετάσουμε τα «διαπιστευτήρια» τους.

Tη σημαία της γενετικής συνέχειας σηκώνει υπερήφανα η Ουγκάντα. Ο αρχηγός του στρατού, γιος του προέδρου Μουσέβενι, δεν χρειάζεται αρχαιολόγους, του αρκεί ένα τεστ DNA. Σύμφωνα με δική του ανάρτηση στο X, το πόρισμα έδειξε πως είναι 14% Έλληνας.

Ο Μουχούζι «πάντα ήξερε» ότι τον δένει συγγένεια με τον Στρατηλάτη.

Αν ο Μουχούζι φέρνει το (14%) αίμα, ο Πρόεδρος του ΣΕΗ φέρνει την αδιαμφισβήτητη, αρχαιοπρεπή όψη. Ο Σπύρος Μπιμπίλας φόρεσε την περικεφαλαία σε σχετική φωτογράφιση και έκλεισε τα στόματα των αμφισβητιών. Όπως δήλωσε ο ίδιος, το προφίλ του είναι πανομοιότυπο με αυτό του Μακεδόνα Βασιλιά.

Με καταγωγή από τη Χαλκιδική, ο ηθοποιός δηλώνει λάτρης του αρχαίου πνεύματος. Όσο για όσους διαφωνούν με την ομοιότητα; «Όποιος δεν τη βλέπει, μάλλον είναι τυφλός», απαντά αφοπλιστικά, κόβοντας τις συζητήσεις σαν άλλος Γόρδιος Δεσμός.

Το DNA και το πρόσωπο δεν αρκούν αν δεν έχεις τον «αέρα» του κατακτητή. Εδώ έρχεται να συμπληρώσει το παζλ ο Gio Kay. Η απόλυτη, ακλόνητη αυτοπεποίθηση. Δεν χρειάζεται εργαστηριακές αναλύσεις ή επαγγελματικές φωτογραφίσεις.

Παρομοιάζει ανοιχτά τον εαυτό του με τον Μέγα Αλέξανδρο, όντας πεπεισμένος πως η ιστορία θα τον καταγράψει με την ίδια αίγλη. Είναι ο στρατηλάτης της ψηφιακής εποχής, έτοιμος να κατακτήσει το ίντερνετ με το ίδιο πάθος που ο Αλέξανδρος κατέκτησε την Ασία.

Ποιος είναι τελικά ο διάδοχος;