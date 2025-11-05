Πώς να ξεβουλώσετε τον νιπτήρα σε μόλις 60 δευτερόλεπτα

Είναι πρόβλημα που το ζούμε σε καθημερινή βάση στα αθηναϊκά διαμερίσματα που φημίζονται για τα (άθλια) υδραυλικά τους. Είναι ατάκα που έχει αποκτήσει νεά έννοια μέσα από το πορνογραφικό σινεμά («θα μου το ξεβουλώσεις»). Είναι μια μάστιγα που ενώνει τις ζωές μας, ο νιπτήρας που είναι βουλωμένος με πάσης φύσεως λίπη, τρίχες και οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί ο νους μας. Πώς τον ξεβουλώνουμε;

Η πρώτη απάντηση σε αυτές τις καταστάσεις είναι «δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο».

Η δεύτερη απάντηση, είναι να ρίξουμε αρχικά μαγειρική σόδα (μισό φλιτζάνι) κι ύστερα ξύδι (μισό φλιτζάνι).

Μια πιο πρακτική λύση είναι το να ξεβιδώσουμε το σιφόνι (το καμπυλωτό κομμάτι του σωλήνα κάτω από το νιπτήρα, να το καθαρίσουμε από οτιδήποτε έχει μαζέψει και ύστερα να το ξαναβιδώσουμε.

Η περίπτωση της χρήσης χημικών είναι πάντα στο τραπέζι, αν και πρέπει να προσέχουμε με τη χρήση τους, καθώς συχνά περιέχουν ουσίες ιδιαίτερα βλαβερές για το περιβάλλον.

Υπάρχει ένα TikTok video για να τα δώ όλα αυτά στην πράξη;

Φυσικά. Βρήκαμε τον απόλυτο πατέρα-αρχιμάστορα, που κάνει τη δουλειά σε ένα λεπτό, κυριολεκτικά.

@dadadvicefrombo Save this for when you need it. How to fix a slow draining sink. Love, Dad ♬ original sound - DadAdviceFromBo