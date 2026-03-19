Πόσουμ τρύπωσε σε κατάστημα δώρων και άραξε δίπλα στα λούτρινα - Ναι, υπάρχει βίντεο

Ένα πόσουμ τρύπωσε σε κατάστημα με είδη δώρων στην Τασμανία της Αυστραλίας και έκανε «παρέα» με τα λούτρινα, μέχρι να τον εντοπίσουν και τον συνοδεύσουν εκτός του χώρου.

Πελάτης του καταστήματος, που βρίσκεται σε αεροδρόμιο της περιοχής, τρόμαξε όταν είδε να πετάγεται κάτι ζωντανό ανάμεσα στα λούτρινα.

Το οπόσουμ βρισκόταν ανάμεσα σε καγκουρό, ντίνγκο και μπίλμπι (σ.σ. πρόκειται για ένα μικρό μαρσιποφόρο με μακριά αυτιά, μυτερό ρύγχος, ασπρόμαυρη ουρά και γκριζωπή γούνα) λες και βρισκόταν στο φυσικό του περιβάλλον.

Ο Liam Bloomfield, ο μάνατζερ του καταστήματος, δήλωσε πως προσωπικό και επισκέπτες ξετρελάθηκαν με τον απρόσμενο επισκέπτη.

«Ένας επιβάτης ενημέρωσε μέλος του προσωπικού, που δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό που άκουγε» σημείωσε.

«Τότε, εκείνη κάλεσε τον επικεφαλής του αεροδρομίου, και είπε: έχουμε ένα πόσουμ στο μαγαζί».

Εκπρόσωπος του αεροδρομίου ανέφερε πως το ζώο παρέμεινε ήσυχο και οδηγήθηκε εκτός των χωρών, χωρίς να προκύψει κάποιο περιστατικό.

Ο Bloomfield ανέφερε πως οι υπάλληλοι έχουν αρχίσει μία εσωτερική ψηφοφορία για να βρουν το κατάλληλο όνομα για το μαρσιποφόρο.

««Θα έχουμε ένα μικρό ιερό για το πόσουμ. Θα υπάρχει μια ωραία φωτογραφία. Μόλις το ονομάσουμε, θα βάλουμε μια ωραία μικρή αφίσα μπροστά από το κατάστημα για να βεβαιωθούμε ότι θα μείνει αξέχαστη» επεσήμανε.