Αυτά είναι τα 5 hacks που σώζουν χρόνο πριν από κάθε πτήση σου

«Το ταξίδι ξεκινά πολύ πριν μπεις στο αεροπλάνο». Τη λατρεύω αυτή τη φράση και είναι πέρα για πέρα αλήθεια. Λίγη προετοιμασία και έξυπνες κινήσεις μπορούν να κάνουν όλη τη διαφορά. Να έχεις για παράδειγμα τα πράγματά σου οργανωμένα σε θήκες της τσάντας σου για να μπορείς να τα βγάλεις εύκολα, τη μπαταρία του κινητού γεμάτη και ακόμα να απολαύσεις έναν καφέ ή σνακ κατευθείαν στην πύλη σου.

Όλοι οι travellers ξέρουν ότι η σωστή προετοιμασία σημαίνει και ευκολότερο ταξίδι. Με αυτά τα 5 απλά αλλά super χρήσιμα hacks, θα φτάσεις στο gate σου χαλαρός, οργανωμένος και έτοιμος για take-off.

1. Online Check-in

Κάνε online check-in από το σπίτι τουλάχιστον 24 ώρες πριν την πτήση σου. Θα έχεις το boarding pass έτοιμο στο κινητό σου και θα αποφύγεις τα check in, ειδικά αν δεν έχεις βαλίτσα να παραδώσεις. Ένα απλό tap και είσαι έτοιμος!

2. Φόρτιση & Power Bank

Βεβαιώσου ότι η μπαταρία του κινητού σου είναι στο 100% πριν φύγεις και βάλε ένα power bank στη χειραποσκευή σου. Το κινητό θα σου χρειαστεί συνέχεια, για ειδοποιήσεις πτήσης, χάρτες, λίγη μουσική ή Netflix στο ταξίδι.

3. Υγρά & ηλεκτρονικά έτοιμα για έλεγχο

Οργάνωσε τα υγρά σε ένα τσαντάκι, ξεχωριστά από τα υπόλοιπα αντικείμενα και κράτα τα ηλεκτρονικά εύκολα προσβάσιμα. Μια σωστά οργανωμένη χειραποσκευή ή backpack κάνει τον έλεγχο ασφάλειας πιο γρήγορο.

4. Εύρεση Gate

Τσέκαρε την περιοχή αναχώρησης και το gate είτε από τους πίνακες ανακοινώσεων του αεροδρομίου είτε μέσω ενημερώσεων στο κινητό σου. Μια γρήγορη ματιά σε αυτή την πληροφορία σε κρατά οργανωμένο και έτοιμο για επιβίβαση.

5. Gate Delivery powered by efood

Και το καλύτερο; Μην ψάχνεις για καφέ ή σνακ. Με το Gate Delivery powered by efood στο αεροδρόμιο της Αθήνας, μπορείς να παραγγείλεις κατευθείαν στην πύλη σου. Επιλέγεις καφέ, σνακ ή φαγητό και το παραλαμβάνεις χωρίς καθυστέρηση, απλά χαλάρωσε και άσε το efood να κάνει τη δουλειά.

Πώς λειτουργεί;

Βρες το stand. Στις πύλες B στην περιοχή Σένγκεν, ειδικά διαμορφωμένα stand σε περιμένουν. Μπορείς να μπεις στο efood app ή απλά να σκανάρεις τα QR codes γύρω σου.

Διάλεξε κατάστημα. Τι θα τσιμπήσεις; Καφέ, χυμό, σνακ, burger ή κάτι άλλο; Η επιλογή είναι δική σου.

Στείλε την παραγγελία. Ένα tap και η παραγγελία σου είναι στον δρόμο της προς την πύλη σου.

Παράλαβε στο pick up point. Μέσα σε λίγα λεπτά, η παραγγελία σου είναι εκεί που είσαι.

Χαλάρωσε και απόλαυσε. Απλά απόλαυσε τον καφέ ή το σνακ στην πύλη αναχώρησής σου πριν την πτήση.

Άντε και καλή πτήση!

*Η υπηρεσία είναι αποκλειστικά διαθέσιμη για πτήσεις από το αεροδρόμιο της Αθήνας και λειτουργεί καθημερινά από τις 8:00 έως τις 20:00, ενώ τα stand «pick up points» του efood είναι ήδη εγκατεστημένα σε 14 πύλες αναχώρησης του αεροδρομίου.

** Το φαγητό ή/και ο καφές μπορούν να καταναλωθούν κατά τη διάρκεια της πτήσης, εφόσον το επιτρέπει η εκάστοτε αεροπορική εταιρία.

*** Ο χρόνος παραλαβής ενδέχεται να τροποποιηθεί σε ορισμένα καταστήματα.