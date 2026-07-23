Μενού

Ταϊλάνδη: Ελεφαντίνα κλέβει τσουγκράνα από αγρότη για να... ξυστεί και γίνεται viral

Ελεφαντίνα στην Ταϊλάνδη έγινε viral όταν είχε μια φαγούρα και σκέφτηκε απλώς να... κλέψει την τσουγκράνα ενός αγρότη για να ξυστεί.

Reader symbol
Newsroom
ελεφαντας
Ελεφαντίνα στην Ταϊλάνδη | NEXTA@x
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Μια ελεφαντίνα στην Ταϊλάνδη έχει τραβήξει τα βλέμματα διεθνώς καθώς αμέτρητα βίντεο στα social media αναπαρήγαγαν ένα γλυκό και αστείο στιγμιότυπο. 

Η ελεφαντίνα, ονόματι Khamphong, άρπαξε επιδέξια μια τσουγκράνα από έναν αγρότη και ην χρησιμοποίησε για να... ξυθεί. μάλιστα, αργότερα απεικονίζεται να επιστρέφει το εργαλείο στον εργάτη, όπως φαίνεται μεταξύ άλλων στο ντοκουμέντο του NEXTA. 

Αξίζει να σημειωθεί, ότι δεν πρόκειται για ένα τυχαίο ζώο. Η Khamphong θεωρείται «τοπική σταρ» στην χώρα, και εμφανίζεται συχνά σε βίντεο λόγω της χαριτωμένης συμπεριφοράς της.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

VIRAL