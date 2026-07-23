Ταϊλάνδη: Ελεφαντίνα κλέβει τσουγκράνα από αγρότη για να... ξυστεί και γίνεται viral

Μια ελεφαντίνα στην Ταϊλάνδη έχει τραβήξει τα βλέμματα διεθνώς καθώς αμέτρητα βίντεο στα social media αναπαρήγαγαν ένα γλυκό και αστείο στιγμιότυπο.

Η ελεφαντίνα, ονόματι Khamphong, άρπαξε επιδέξια μια τσουγκράνα από έναν αγρότη και ην χρησιμοποίησε για να... ξυθεί. μάλιστα, αργότερα απεικονίζεται να επιστρέφει το εργαλείο στον εργάτη, όπως φαίνεται μεταξύ άλλων στο ντοκουμέντο του NEXTA.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι δεν πρόκειται για ένα τυχαίο ζώο. Η Khamphong θεωρείται «τοπική σταρ» στην χώρα, και εμφανίζεται συχνά σε βίντεο λόγω της χαριτωμένης συμπεριφοράς της.

A female elephant in Thailand stole a rake to scratch herself



She skillfully grabbed the tool from a farmer, used it to scratch an itch, and then politely returned it to the worker.



The elephant’s name is Khamphong — she is a local star and often appears in videos because of… pic.twitter.com/DC8CInzBjb — NEXTA (@nexta_tv) July 22, 2026