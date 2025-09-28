Θαυμαστής έκανε δώρο στον Φέρρη ένα μπουκάλι Fairy - Το «καθαρό» viral

Μια σκηνή από την περιοδεία του Θοδωρή Φέρρη τράβηξε την προσοχή όλων. Ένα δώρο στον τραγουδιστή έγινε viral στο Τικ Τοκ.

Όχι δεν ήταν σαμπάνια, ούτε λουλούδια.

Το δώρο είναι ένα μπουκάλι Fairy. Αλλά όχι οποιοδήποτε Fairy. Το Φέρρης edition.

Στο λογότυπο αντί να βρίσκεται η χαρακτηριστική πράσινη σταγόνα, υπάρχει ένα αυτοκόλλητο με τον τραγουδιστή να ποζάρει με χαμόγελο που υπόσχεται να καθαρίσει όχι μόνο τα πιάτα, αλλά και τις αμαρτίες σου.

Ο Φέρρης ξεκαρδίζεται και το TikTok παίρνει φωτιά.

Τα σχόλια που μας κέρδισαν

«Ο Φέρρης καίει τις καρδιές, το Fairy καίει τα λίπη!»

«Αν δεν έχεις πλύνει πιάτα με Φέρρη, δεν έχεις ζήσει!»

Και κάπως έτσι, ο Θοδωρής Φέρρης έγινε ο πρώτος τραγουδιστής που μπορεί να γεμίσει στάδια και νεροχύτες.