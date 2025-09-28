Μενού

Θαυμαστής έκανε δώρο στον Φέρρη ένα μπουκάλι Fairy - Το «καθαρό» viral

Στην περιοδεία του ο Θοδωρής Φέρρης έλαβε το πιο απρόσμενο δώρο.

Reader symbol
Newsroom
φέρρης κατάματα
Το δώρο του Θοδωρή Φέρρη | Τik Tok / @marinosasas
Μια σκηνή από την περιοδεία του Θοδωρή Φέρρη τράβηξε την προσοχή όλων. Ένα δώρο στον τραγουδιστή έγινε viral στο Τικ Τοκ.

Όχι δεν ήταν σαμπάνια, ούτε λουλούδια. 

Το δώρο είναι ένα  μπουκάλι Fairy. Αλλά όχι οποιοδήποτε Fairy. Το Φέρρης edition.

@marinosasas 😂😂😂😂 #fyp #fy #thodorisferris #veakeio @Θοδωρής Φέρρης ♬ original sound - marinosasas
 

Στο λογότυπο αντί να βρίσκεται η χαρακτηριστική πράσινη σταγόνα, υπάρχει ένα αυτοκόλλητο με τον τραγουδιστή να ποζάρει με  χαμόγελο που υπόσχεται να καθαρίσει όχι μόνο τα πιάτα, αλλά και τις αμαρτίες σου.

Ο Φέρρης ξεκαρδίζεται και το TikTok παίρνει φωτιά.
@marinosasas Σαρεσει; @Θοδωρής Φέρρης #fyp #fy #thodorisferris ♬ πρωτότυπος ήχος - Greek___lyrics

Τα σχόλια που μας κέρδισαν 

  • «Ο Φέρρης καίει τις καρδιές, το Fairy καίει τα λίπη!»

  • «Αν δεν έχεις πλύνει πιάτα με Φέρρη, δεν έχεις ζήσει!»

Και κάπως έτσι, ο Θοδωρής Φέρρης έγινε ο πρώτος τραγουδιστής που μπορεί να γεμίσει στάδια και νεροχύτες.

