TikTok: Τουρίστας έκραξε ξενοδοχείο για ανύπαρκτη «θέα στην Ακρόπολη»

Φαίνεται πως αρκετά ξενοδοχεία στην Αθήνα, αν όχι τα περισσότερα, υπόσχονται «μαγευτική θέα στην Ακρόπολη» από τα μπαλκόνια των καλύτερων δωματίων τους. Στην πραγματικότητα αυτό που υπόσχονται απέχει πάρα πολυ από αυτό που πραγματοποιούν, με τη «θέα από την Ακρόπολη» να είναι στην πραγματικότητα κάποιος κεντρικός δρόμος, με πολλά νυχτερινά μαγαζιά, όπου ίσως, κάπου στο βάθος να ξεχωρίζει ο ιερός βράχος.

Το αντιλήφθηκε με το πιο σκληρό τρόπο κι ένας τουρίστας που βρέθηκε σε ξενοδοχείο της Λεωφόρου Συγγρού, σε πεντάστερο ξενοδοχείο που υποσχόταν θέα στο ιερό μνημείο, αλλά στην πραγματικότητα έβλεπες κάποια από τα πιο γνωστά μαγαζιά της νυχτερινής «περαντζάδας» της περιοχής.

«....Aν με ρωτάς, αυτή είναι η καλύτερη θέα σε όλη την πόλη» και «πρώτα δοκίμασε και μετά πες όχι» ήταν δύο από τα πιο δημοφιλή σχόλια στο συγκεκριμένο post αποθέωσης του ελληνικού τουριστικού δαιμόνιου, γεμάτα από «σπόντες» για το περιεχόμενο ερωτικής διασκέδασης που πωλείται αθρόα στην περιοχή χωρίς να θυμίζει και τόσο Ακρόπολη.