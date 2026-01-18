Μενού

«Την Κυριακή έχει γήπεδο»: Βρέφος νανουρίζεται βλέποντας τον Πανιώνιο

Τρυφερή στιγμή στο Πανιώνιος–Ελλάς Σύρου, με βρέφος να νανουρίζεται στο καρότσι την ώρα του αγώνα, κλέβοντας τις εντυπώσεις.

Reader symbol
Newsroom
Νανούρισμα στο γήπεδο
Νανούρισμα στο γήπεδο | Glomex
  • Α-
  • Α+

Μια τρυφερή στιγμή έκλεψε την παράσταση στο Δημοτικό Στάδιο Νέας Σμύρνης, όπου ένα βρέφος κοιμόταν γαλήνια μέσα στο καρότσι του την ώρα που ο Πανιώνιος αντιμετώπιζε την Ελλάς Σύρου.

 

Παρά το ενδιαφέρον του αγώνα, η εικόνα του μωρού πρόσφερε μια απρόσμενη νότα ηρεμίας στην κερκίδα.

Ο Πανιώνιος, μετά την ήττα από την Καλαμάτα, αναζητά επιστροφή στις νίκες για να μείνει κοντά στη μάχη της ανόδου.

Από την άλλη, η νεοφώτιστη Ελλάς Σύρου συνεχίζει με αυτοπεποίθηση μετά το 2-0 επί του Αιγάλεω, παραμένοντας σε απόσταση αναπνοής από την τετράδα.

Ένα παιχνίδι με ένταση στο χορτάρι, αλλά και μια εικόνα που θύμισε πως το ποδόσφαιρο χωράει όλες τις γενιές.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

VIRAL