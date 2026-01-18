«Την Κυριακή έχει γήπεδο»: Βρέφος νανουρίζεται βλέποντας τον Πανιώνιο

Μια τρυφερή στιγμή έκλεψε την παράσταση στο Δημοτικό Στάδιο Νέας Σμύρνης, όπου ένα βρέφος κοιμόταν γαλήνια μέσα στο καρότσι του την ώρα που ο Πανιώνιος αντιμετώπιζε την Ελλάς Σύρου.
Παρά το ενδιαφέρον του αγώνα, η εικόνα του μωρού πρόσφερε μια απρόσμενη νότα ηρεμίας στην κερκίδα.
Ο Πανιώνιος, μετά την ήττα από την Καλαμάτα, αναζητά επιστροφή στις νίκες για να μείνει κοντά στη μάχη της ανόδου.
Από την άλλη, η νεοφώτιστη Ελλάς Σύρου συνεχίζει με αυτοπεποίθηση μετά το 2-0 επί του Αιγάλεω, παραμένοντας σε απόσταση αναπνοής από την τετράδα.
Ένα παιχνίδι με ένταση στο χορτάρι, αλλά και μια εικόνα που θύμισε πως το ποδόσφαιρο χωράει όλες τις γενιές.
