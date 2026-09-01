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Τον πήραν σηκωτό: Φωτογράφος πλησίασε πολύ τον Σι και το μετάνιωσε

Ο Κινέζος πρόεδρος ταξίδεψε στο Κιργιστάν και όταν ένας φωτογράφος τον πλησίασε περισσότερο απ΄όσο έπρεπε, επενέβει η φρουρά του και τον απομάκρυνε.

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Η έλευση του Σι Τζινπίνγκ στο Κιργιστάν
Η έλευση του Σι Τζινπίνγκ στο Κιργιστάν | YouTube/@mo.of.everything
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Ένα απρόοπτο κατεγράφη από τις κάμερες που βρέθηκαν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO), στο Μπισκέκ του Κιργιστάν. Ένας φωτογράφος πλησίασε τον Κινέζο πρόεδρο, πριν η φρουρά του τον απομακρύνει σηκωτό.

Η έλευση του Σι Τζινπίνγκ στην περιοχή έγινε με κάθε επισημότητα και τα μέτρα ασφαλείας να είναι στο μέγιστο δυνατό επίπεδο. 

Καθώς περπατούσε στο κόκκινο χαλί, ένας από τους παρευρισκόμενους φωτογράφους έσπασε τον κλοιό ασφαλείας και τον πλησίασε αρκετά, με αποτέλεσμα να υπάρξει αντίδραση από τους σωματοφύλακές του.

Όπως φαίνεται και στα σχετικά πλάνα, τον τράβηξαν από το σακίδιο πλάτης και τον έσυραν πίσω, σαν μην συμβαίνει τίποτα. 

Ο ίδιος ο φωτογράφος φάνηκε σαν μην καταλάβαινε από πού του ήρθε, με το βλέμμα του να είναι ιδιαίτερα απορημένο.

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