Ο Σι υποσχέθηκε στον Πούτιν ότι οι σχέσεις τους θα γίνουν πιο ισχυρές από ποτέ

Συνάντηση είχαν σήμερα, Δευτέρα (31/08), ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Κατά τη συνομιλία τους, που πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO) στο Κιργιστάν, ο Σι δήλωσε στον συνομιλητή του πως υπό τη «στρατηγική τους καθοδήγηση και τις κοινές προσπάθειες» τα θεμέλια των διμερών σχέσεων θα γίνουν πιο ισχυρά, με πιο ευοίωνες προοπτικές.

Όπως μετέδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο της Κίνας Xinhua, συμπλήρωσε πως «οι αβεβαιότητες και οι απρόβλεπτοι παράγοντες στη διεθνή κατάσταση έχουν αυξηθεί αισθητά», προσθέτοντας ότι η επιδίωξη των λαών για ειρήνη, ανάπτυξη και συνεργασία παραμένει αμετάβλητη.

«Η Κίνα είναι πρόθυμη να συνεργαστεί με τη Ρωσία και άλλες χώρες για να ενισχυθούν οι δυνάμεις που ηγούνται της μεταρρύθμισης της παγκόσμιας διακυβέρνησης και προωθούν έναν ισότιμο και οργανωμένο πολυπολικό κόσμο» δήλωσε ο ίδιος κατά τη διάρκεια της συνάντησης.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν, επίσης, διεθνή και περιφερειακά θέματα κοινής ανησυχίας.