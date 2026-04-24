Viral 2χρονο αγόρι στον Λευκό Οίκο: Κοιμήθηκε στο πάτωμα του Οβάλ Γραφείου

Το παρών στο Οβάλ Γραφείο, σε εκδήλωσε για τη μείωση του κόστους, έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ και...ένα 2χρονο αγόρι.

Ο λόγος για τον Τράβις Σμιθ, ο οποίος μέσα σε λίγα λεπτά έγινε viral στα social media, καθώς απεικονίζεται να κοιμάται στο πάτωμα του Οβάλ Γραφείου στον Λευκό Οίκο.

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι η παρουσία του δεν ήταν τυχαία. Ο μικρός Τράβις γεννήθηκε κωφός και κατάφερε να ακούσει χάρη σε ροϊόν γονιδιακής θεραπείας για το οποίο έδωσε έγκριση το Υπουργείο Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ.

Το παιδί μπορεί πλέον «να ακούει τη μαμά του, τη Σιέρα, να λέει: «Σ' αγαπώ"», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσκαλώντας τη μητέρα να μιλήσει, επίσης παρούσα στον Λευκό Οίκο.

In an unexpected and heartwarming moment, a young child stole the spotlight during an event featuring Donald Trump inside the Oval Office, casually wandering and playing as proceedings continued. The contrast between the formal political setting and the child’s carefree behavior… pic.twitter.com/L0yF5tyijS — Mojo Story (@themojostory) April 24, 2026

«Η θεραπεία κάνει θαύματα», είπε η γυναίκα, αναφερόμενη στην εταιρεία πίσω από τη θεραπεία και συμπλήρωσε όπως μεταφέρει το foxnews.com: «Δεν μπορούσε να με ακούσει να του λέω πόσο τον αγαπώ. Και τώρα με την Regeneron και αυτή την καταπληκτική χειρουργική επέμβαση, μπορεί να ακούει μουσική. Και την λατρεύει. Και λατρεύει να χορεύει»,