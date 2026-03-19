Viral το «κοράκι» Λάκης: Ο ΑΙ εκπρόσωπος γραφείου τελετών σαρώνει στα social media

Το γραφείο τελετών η «Αιωνιότητα» έχει επιστρατεύσει το black humor για να διαφημιστεί και το αποτέλεσμα φαίνεται να το δικαιώνει.

Ο Λάκης, ο ψηφιακός βοηθός γραφείου τελετών
Ο Λάκης, ο ψηφιακός βοηθός γραφείου τελετών | TikTok/aioniotita.teletai
Το black humor έχει επιστρατεύσει ένα γραφείο τελετών από το Ηράκλειο της Κρήτης για να διαφημιστεί. Έχε δημιουργήσει, μέσω τεχνητής νοημοσύνης, τον Λάκη, ένα ψηφιακό «κοράκι», που απαντά σε όλα τα ερωτήματα των τεθλιμμένων συγγενών.

Ο κ. Μιχάλης Ζουριδάκης, ιδιοκτήτης του γραφείου τελετών, μίλησε στον ΑΝΤ1 αναφορικά με την ιδιαίτερη διαφημιστική καμπάνια που γίνεται στα social media.

«Τον ονομάσαμε Λάκη και απαντάει και στα τηλέφωνα» είπε, με τους συντελεστές της εκπομπής του Γιώργου Λιάγκα να καλούν πράγματι και να μιλούν με τον Λάκη. 

 

@aioniotita.teletai Είμαι ξετσίπωτη, φασαία, Ατάλαντη ακραία – και αν δεν στήριζε μαμά και μπαμπάς θα ήμουν στα ΣΕΑ, η όαση της ασφάλτου! Αλλά αν η στήριξη τελειώσει; Μην αγχώνεσαι στο Γραφείο Τελετών Αιωνιότητα, η όαση είναι αιώνια χωρίς ΣΕΑ 😂⚰️#μηναγχωνεσαι #αιωνιοτητα #σκιαδαρεσες #σεααταλαντης #greekmemes ♬ πρωτότυπος ήχος - aioniotita.teletai

 

 

 

Στην «Αιωνιότητα», όπως ονομάζεται - φυσικά - το γραφείο, ο ΑΙ βοηθός δίνει απαντήσεις σε κάθε απορία, αλλά και συνεργάζεται - άτυπα - με γνωστές προσωπικότητες, όπως η Σκιαδαρέσες ή η Κατερίνα Λιόλιου, για να μπορέσει να μεταφέρει το μήνυμα του «εργοδότη» του. 

 

@aioniotita.teletai Είμαι ξετσίπωτη, φασαία, Ατάλαντη ακραία – και αν δεν στήριζε μαμά και μπαμπάς θα ήμουν στα ΣΕΑ, η όαση της ασφάλτου! Αλλά αν η στήριξη τελειώσει; Μην αγχώνεσαι στο Γραφείο Τελετών Αιωνιότητα, η όαση είναι αιώνια χωρίς ΣΕΑ 😂⚰️#μηναγχωνεσαι #αιωνιοτητα #σκιαδαρεσες #σεααταλαντης #greekmemes ♬ πρωτότυπος ήχος - aioniotita.teletai

 

 

 

«Ο Λάκης κάνει τα πάντα. (...) Αυτό που έχουμε καταφέρει είναι ότι μέσα από τα βιντεάκια κάνουμε πλάκα και ο κόσμος ζητάει τον Λάκη, περιμένουν νέο βίντεο» τόνισε ο κ. Ζουριδάκης.

