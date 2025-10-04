Ξεχάστε ό,τι ξέρατε, αυτό είναι το τέλος του Τιτανικού που όλοι ήθελαν να δουν

Ο Τιτανικός αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες εισπρακτικές επιτυχίες του Hollywood καθώς όταν βγήκε στις αίθουσες το 1997, «έσπασε» τα ταμία. Παράλληλα σάρωσε τα βραβεία στα οποία ήταν υποψήφιος, ενώ απογείωσε τις καριέρες του Λεονάρντο Ντι Κάπριο και της Κέιτ Γουίνσλετ.

Αν είναι όμως κάτι που... χαλάει τους θεατές της ταινίας, είναι το φινάλε του Τζακ όπως το παρουσίασε ο Τζέιμς Κάμερον. Πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει να λένε "αν έκανε λίγο στην άκρη η Ρόουζ, θα χωρούσαν και οι δύο στη σανίδα"...΄

Το άλλο τέλος του Τιτανικού

Αυτό ακριβώς έρχεται να «διορθώσει» η τεχνητή νοημοσύνη. Φαν της ταινίας, δημιούργησαν ένα νέο τέλος μέσω AI και μάλιστα το προσάρμοσαν, όπως θα δείτε, στις συνήθειες του Λεονάρντο Ντι Κάπριο!

Προφανώς, και το βίντεο είναι παρωδία, αλλά πραγματικά, δεν θα μπορούσε να τελειώσει κάπως έτσι η σχέση του Τζακ και της Ρόουζ;

Μπορείτε να δείτε και άλλα AI φινάλε του Τιτανικού εδώ.