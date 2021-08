Κορονοϊός: Τι δείχνουν τα στοιχεία σχετικά με το πρώτο εγκεκριμένο φάρμακο για την πρόληψη νόσησης

Πρόκειται για το συνδυασμό μονοκλωνικών αντισωμάτων REGEN-COV (κασιριβιμάμπη και ιμντεβιμάμπη) που στοχεύει ειδικά την περιοχή πρόσδεσης του υποδοχέα της πρωτεΐνης S του κορονοϊού.

Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Γιάννης Ντάνασης, Πάνος Μαλανδράκης και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν τα ευρήματα πρόσφατης μελέτης που δημοσιεύτηκε στην έγκριτη επιστημονική επιθεώρηση The New England Journal of Medicine (DOI: 10.1056/NEJMoa2109682).

Σκοπός της μελέτης ήταν η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του συνδυασμού μονοκλωνικών αντισωμάτων REGEN-COV σε άτομα που έχουν έρθει σε επαφή με ενδο-οικογενειακό κρούσμα COVID-19. Οι συμμετέχοντες δεν είχαν ιστορικό προηγούμενης λοίμωξης COVID-19 ή ανοσία έναντι του SARS-CoV-2. Οι συμμετέχοντες τυχαιοποιήθηκαν σε αναλογία 1 προς 1 να λάβουν μια άπαξ δόση REGEN-COV 1200mg ή εικονικό φάρμακο με υποδόρια χορήγηση. Οι συμμετέχοντες ήταν τουλάχιστον 12 ετών και εντάχθηκαν στη μελέτη εντός 96 ωρών από την επαφή τους με ενδο-οικογενειακό κρούσμα COVID-19.

Συνολικά, συμπτωματική λοίμωξη SARS-CoV-2 ανιχνεύτηκε σε 11 από τους 753 συμμετέχοντες που έλαβαν REGEN-COV (1.5%) και σε 59 από τους 752 συμμετέχοντες που έλαβαν εικονικό φάρμακο (7.8%). Η χορήγηση του συνδυασμού μονοκλωνικών αντισωμάτων έναντι του SARS-CoV-2 οδήγησε σε μείωση του σχετικού κινδύνου συμπτωματικής νόσου κατά 81.4%. Κατά τη διάρκεια της 2ης έως 4ης εβδομάδας από την ένταξη στη μελέτη, 2 από τους 753 συμμετέχοντες που έλαβαν REGEN-COV (0.3%) και 27 από τους 752 συμμετέχοντες που έλαβαν εικονικό φάρμακο (3.6%) είχαν συμπτωματική λοίμωξη COVID-19 (μείωση του σχετικού κινδύνου κατά 92.6%). Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι συνδυασμός μονοκλωνικών αντισωμάτων REGEN-COV οδήγησε σε μείωση τόσο των συμπτωματικών όσο και των ασυμπτωματικών λοιμώξεων κατά 66.4% (μείωση του σχετικού κινδύνου). Επιπλέον, μεταξύ όσων εμφάνισαν συμπτωματική λοίμωξη COVID-19, ο διάμεσος χρόνος διάρκειας των συμπτωμάτων 1.2 εβδομάδες για όσους έλαβαν το REGEN-COV και 3.2 εβδομάδες για όσους έλαβαν εικονικό φάρμακο (μείωση κατά 2 εβδομάδες με το συνδυασμό των μονοκλωνικών αντισωμάτων).

Η διάρκεια του υψηλού ιικού φορτίου (πάνω από 104 ιικά αντίγραφα ανά milliliter) ήταν 0.4 εβδομάδες για όσους έλαβαν το REGEN-COV και 1.3 εβδομάδες για όσους έλαβαν εικονικό φάρμακο. Τέλος, δεν παρατηρήθηκαν σοβαρές τοξικότητες με το συνδυασμό των μονοκλωνικών αντισωμάτων.

Συμπερασματικά, ο συνδυασμός μονοκλωνικών αντισωμάτων έναντι του SARS-CoV-2 REGEN-COV προστάτευσε από συμπτωματική λοίμωξη COVID-19 και από ασυμπτωματική φορεία SARS-CoV-2 σε άτομα που είχαν έρθει σε ενδο-οικογενειακή επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19. Επιπλέον, το REGEN-COV μείωσε τη διάρκεια της συμπτωματικής νόσου και τη διάρκεια του υψηλού ιικού φορτίου.