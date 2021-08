Η πολυαναμενόμενη οριστική άδεια του FDA στο εμβόλιο κατά του κορονοϊού και συγκεκριμένα για αυτό της Pfizer αναμένεται να εκδοθεί τη Δευτέρα, 23 Αυγούστου, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times. Μία εξέλιξη που αλλάζει πολλά δεδομένα, καθώς όπως είπε και ο καθηγητής γενετικής του ΑΠΘ, Κωνσταντίντος Τριανταφυλλίδης, καταρρίπτεται ένα από τα λεγόμενα όσων δεν θέλουν να τους χορηγηθεί το εμβόλιο, γιατί είναι πειραματικό.

Παράλληλα η συγκεκριμένη εξέλιξη, η έγκριση δηλαδή, από την Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ, αναμένεται να ανοίξει ακόμα περισσότερο, την υπόθεση υποχρεωτικός εμβολιασμός. Σύμφωνα με το Reuters η έγκριση θα είχε ανακοινωθεί την Παρασκευή, 20 Αυγούστου, αλλά μετατέθηκε για τη Δευτέρα, 23 Αυγούστου, λόγω κάποιων διαδικαστικών θεμάτων.

Στις ΗΠΑ η έκριση του εμβολίου της Pfizer θα οδηγήσει στον άμεσο υποχρεωτικό εμβολιασμό στον στρατό και θα επεκταθεί και σε άλλους κλάδους. Υπενθυμίζεται ότι το συγκεκριμένο εμβόλιο έλαβε κατεπείγουσα άδεια τον Δεκέμβριο και πάνω από 203 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εμβολιαστεί μόνο στις ΗΠΑ.

Breaking News: The FDA is aiming to give full approval to Pfizer’s Covid-19 vaccine on Monday, according to people familiar with the agency’s planning. The move is expected to pave the way for a series of vaccine mandates. https://t.co/fAPMWec5MC