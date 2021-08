Οι μεταλλάξεις κάνουν όσο και πιο ανθεκτικό τον κορονοϊό και πλέον υπάρχει το ενδεχόμενο κάποια από αυτή να μην μπορεί να καλυφθεί από τα υπάρχοντα εμβόλια. Αυτή την εκτίμηση έκανε ο CEO της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά που μιλώντας στο FOX News αναφέρθηκε στα δεδομένα που επεξεργάζονται οι επιστήμονες για να προλάβουν ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

«Κάθε φορά που εμφανίζεται μια παραλλαγή παγκοσμίως, οι επιστήμονες μας εξετάζουν προσεκτικά την επικινδυνότητά της και ερευνούν για να δουν, αν αυτή η παραλλαγή μπορεί να ξεφύγει από την προστασία του εμβολίου μας», δήλωσε ο Μπουρλά και συμπλήρωσε πως: «Έχουμε δημιουργήσει μια φόρμουλα, όπου μέσα σε 95 ημέρες από την ημέρα που θα εντοπίσουμε μια νέα επικίνδυνη παραλλαγή, θα είμαστε σε θέση να έχουμε ένα εμβόλιο προσαρμοσμένο».

Pfizer CEO Dr. Albert Bourla says that a vaccine-resistant COVID variant will “likely” emerge. pic.twitter.com/TQhITNY0FM