6 μυστικά για να μην σας πέσουν «βαριά» τα τραπέζια των γιορτών

Κάθε χρόνο στην εορταστική περίοδο πηγαίνουμε από το ένα γιορταστικό τραπέζι στο άλλο, τρώμε πολύ, καταναλώνουμε μεγάλη ποικιλία γευμάτων που δεν περιλαμβάνονται στο κλασσικό μας διαιτολόγιο και παράλληλα πίνουμε πολύ αλκοόλ, με συνέπεια να χαλάμε το στομάχι μας ή να θέτουμε σε κίνδυνο την υγεία μας.

Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας ακόμα κι αν δεν αντιμετωπίζουν μια χρόνια ή σοβαρή νόσο: Μπορεί να έχουν ευαίσθητο στομάχι να παθαίνουν γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση ή καούρες, να έχουν λίγο τσιμπημένες τιμές στην αρτηριακή πίεση, στην χοληστερόλη του αίματος ή στο σάκχαρο.

Ακόμα και με τέτοιου είδους «μικροπροβλήματα», τα απανωτά τραπέζια με μεγάλη ποικιλία φαγητών, η επαναλαμβανόμενη κατανάλωση λουκούλλειων γευμάτων και το πολύ ποτό αρκούν να προκαλέσουν μια γαστρεντερική αναστάτωση ή μια οργανική απορρύθμιση -χωρίς καν να χρειαστεί να μιλήσουμε για τα γλυκά, τα ατελείωτα γλυκά του ρεβεγιόν και του πρωτοχρονιάτικου μπουφέ που μάς βάζουν σε πειρασμό να δοκιμάσουμε από όλα!

Όπως επισημαίνει η Αριστέα Γαζούλη, χημικός, διαιτολόγος-διατροφολόγος, ακολουθώντας απλές συμβουλές μπορούμε να απολαύσουμε τα οικογενειακά και φιλικά τραπεζώματα χωρίς να πάρουμε περιττά κιλά και κυρίως χωρίς να μάς βγουν ξινά (αναφορικά με την υγεία μας).

Οι βασικές 6 συμβουλές που πρέπει να ακολουθήσουμε είναι οι ακόλουθες:

Ξεκινάμε τρώγοντας σαλάτα ώστε να μάς κοπεί η πείνα και η λαιμαργία με ένα θρεπτικό και υγιεινό γεύμα, πλούσιο σε φυτικές ίνες που «φουσκώνουν» στο στομάχι και χαρίζουν αίσθημα κορεσμού. Όταν μετά τη σαλάτα σηκωθούμε για να σερβιριστούμε στο μπουφέ, θα βάλουμε στο πιάτο μας λιγότερο φαγητό.

Χριστούγεννα χωρίς λίγο υδατάνθρακα δεν γίνεται, καθώς και comfort food είναι και βοηθά τον οργανισμό να διαχειριστεί καλύτερα το αλκοόλ. Αν υπάρχει αυτή η επιλογή προτιμούμε τους σύνθετους υδατάνθρακες, που δεν προκαλούν αυξομειώσες σακχάρου.

Πίνουμε πολύ νερό (και όσο το δυνατόν λιγότερο αλκοόλ, το οποίο ευθύνεται για καρδιαγγειακή επιβάρυνση, εγκεφαλικά επεισόδια, καρκίνους, κιρρώσεις κτλ).

Τρώμε αργά και μασάμε καλά την κάθε μπουκιά. Έτσι απολαμβάνουμε καλύτερα το φαγητό κι επιπλέον δίνουμε χρόνο στον εαυτό μάς να λάβει το μήνυμα του κορεσμού.

Αποφεύγουμε να πάμε από το τραπέζι του φαγητού στο κρεβάτι ή στον καναπέ. Μετά το λουκούλλειο γεύμα ένας περίπατος είναι ό,τι καλύτερο για να χωνέψουμε. Για τουλάχιστον 2 ώρες μετά το γεύμα ή δείπνο δεν πρέπει να ξαπλώσουμε. Μπορούμε να βάλουμε μουσική, να χορέψουμε, να κάνουμε μια βόλτα, να σηκωθούμε όλοι να μαζέψουμε τα πιάτα, να βοηθήσουμε τους οικοδεσπότες, να κινηθούμε. Επίσης είναι σημαντικό αυτές τις μέρες να αποφεύγουμε τα πολύ εφαρμοστά ρούχα, που αυξάνουν την πίεση στο στομάχι, και μπορούν να μας προκαλέσουν δυσπεψία ή ΓΟΠ (γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση).

Αποφεύγουμε το κλασικό λάθος να μένουμε νηστικοί όλη μέρα επειδή το βράδυ είμαστε καλεσμένοι για φαγητό. Τρώμε τουλάχιστον ένα θρεπτικό πρωϊνό (που κόβει τις κρίσεις λαιμαργίας) και ένα υγιεινό σνακ μια ώρα πριν φύγουμε από το σπίτι ώστε να μην πέσουμε πεινασμένοι στο μπουφέ.

Από εκεί και πέρα υπάρχουν αμέτρητες συμβουλές για εξατομικευμένες καταστάσεις. Με την βοήθεια της Αριστέας Γαζούλη συγκεντρώνουμε μερικές:

Τα άτομα με ευαίσθητο στομάχι πρέπει να αποφεύγουν το αλκοόλ, τα πικάντικα και τα όξινα φαγητά (όπως τα λεμονάτα κρεατικά) και τη σοκολάτα.

Οι ασθενείς με υπέρταση πρέπει να αποφεύγουν τις πηγές αλατιού δηλαδή το ψωμί και γενικά τα αρτοσκευάσματα, τα αλμυρά τυριά τις πίτες (ειδικά τις προπαρασκευασμένες των σουπερμάρκετ), το αλκοόλ και τα βαριά γεύματα, που είναι πλούσια σε λιπαρά συστατικά.

Οι ίδιες συμβουλές ισχύουν για τις υποκείμενες καρδιοπάθειες και την υψηλή χοληστερόλη. Τα άτομα με καρδιακή ανεπάρκεια πρέπει να αποφεύγουν τα αλμυρά (το αλάτι απαγορεύεται), να τρώνε συγκρατημένα και να μην πίνουν απότομα μεγάλη ποσότητα υγρών (νερού).

Για τους ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, συστήνονται ελαφρά υγιεινά γεύματα, υδατάνθρακες κατά προτίμηση σύνθετοι και όχι απλοί, προσοχή στα γλυκά και στο αλκοόλ.

Μετά το φαγητό έρχεται η ώρα για το επιδόρπιο όπου και πάλι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια μεγάλη ποικιλία και είναι απολύτως ανθρώπινο να θέλουμε να τα δοκιμάσουμε όλα.

Η πιο σωστή επιλογή είναι να διαλέξουμε ένα ή δύο επιδόρπια, που προτιμούμε και να σερβίρουμε στο πιάτο μας μια μικρή μερίδα κρατώντας στο μυαλό μας πως το επιδόρπιο δεν είναι για…χόρταση, αλλά για απόλαυση και για να αλλάζουμε γεύση μετά το φαγητό.

Αν υποφέρουμε από ΓΟΠ ή καούρες αποφεύγουμε τη σοκολάτα και προτιμούμε ένα λευκό επιδόρπιο και αν υπάρχει δυνατότητα μεγάλης επιλογής στρεφόμαστε σε αυτά τα γλυκίσματα που είναι λιγότερο θερμιδικές «βόμβες» και περιέχουν λιγότερα κορεσμένα λιπαρά, ζάχαρη και σιρόπια.

Μια τάρτα φρούτων με λεπτή βάση ή μια μηλόπιτα (χωρίς συνοδευτικά –κρέμα γάλακτος, παγωτό, λιωμένη σοκολάτα) ή μια μπάλα σορμπέ αποτελούν πιο υγιεινές επιλογές.

Τέλος, αποφεύγουμε όλα τα περιττά, όπως οι ξηροί καρποί, τα σοκολατάκια, τα φρουί-γκλασέ, τα μελομακάρονα, τους κουραμπιέδες, τις δίπλες, τα πτι φουρ και τα μπατόν σαλέ μετά από ένα εορταστικό γεύμα ή δείπνο.

Η επιβίωση από τα εορταστικά τραπεζώματα θέλει μέτρο και τρόπο, ώστε να μπορέσουμε να απολαύσουμε όλες τις προσκλήσεις και όλες τις εξόδους χωρίς να μάς πιάσει βαρυστομαχιά και χωρίς να απορρυθμίσουμε σάκχαρο, πίεση και χοληστερόλη αυτές τις εορταστικές και τόσο γεμάτες (από κάθε άποψη) ημέρες.