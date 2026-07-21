Αγαπηδάκη για αυτοτραυματισμό νέων: «Πιο έντονο το φαινόμενο όταν κλείνουν τα σχολεία»

Στο φαινόμενο του αυτοτραυματισμού στους νέους και στην ανάγκη να σπάσει το ταμπού γύρω από την ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων αναφέρθηκε η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, με ανάρτησή της, στέλνοντας παράλληλα σαφές μήνυμα προς τους γονείς να μη φοβούνται τις δύσκολες συζητήσεις και να ζητούν έγκαιρα βοήθεια.

«Ο αυτοτραυματισμός στους νέους δεν είναι ένα “περίεργο” φαινόμενο, αλλά ένας βαθύς ψυχικός πόνος που εκφράζεται στο σώμα», σημείωσε η κ. Αγαπηδάκη, επισημαίνοντας ότι το φαινόμενο μπορεί να γίνεται πιο έντονο το καλοκαίρι, όταν τα σχολεία κλείνουν και πολλοί έφηβοι χάνουν την καθημερινή τους ρουτίνα, τη σταθερότητα και το κοινωνικό τους δίκτυο.



Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας ανέδειξε την ανάγκη οι μεγαλύτεροι να προσεγγίζουν το θέμα χωρίς φόβο, ενοχή ή στιγματισμό. Όπως ανέφερε, οι γονείς δεν χρειάζεται να είναι τέλειοι. Το σημαντικό είναι να μην αποφεύγουν τις δύσκολες συζητήσεις με τα παιδιά τους και, όταν χρειάζεται, να απευθύνονται σε ειδικούς.

Το ίδιο μήνυμα είχε στείλει και σε συνέντευξή της στο Action 24, όπου υπογράμμισε ότι ειδικά την περίοδο του καλοκαιριού αρκετά παιδιά και έφηβοι αισθάνονται πιο αποξενωμένοι, καθώς χάνεται η καθημερινή επαφή που προσφέρει το σχολείο.

Η κ. Αγαπηδάκη παρέθεσε και στοιχεία για την έκταση του φαινομένου, σημειώνοντας ότι «ένας στους έξι εφήβους και έφηβες και νέους, νέες, αυτοτραυματίζεται στη χώρα μας», ενώ στα κορίτσια το ποσοστό είναι ακόμη υψηλότερο, περίπου «ένα στα πέντε». Όπως είπε, αυτό μπορεί να προκαλεί έκπληξη στους μεγαλύτερους, όμως για πολλούς νέους αποτελεί μια πραγματικότητα που συζητείται εδώ και χρόνια.

«Αυτό είναι κάτι το οποίο εμείς οι μεγαλύτεροι μπορεί να μας φαίνεται περίεργο, μπορεί να μας εκπλήσσει. Στους νέους όμως αποτελεί μία πολύ κοινή συζήτηση εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και ήρθε η ώρα το Υπουργείο Υγείας να σπάσει αυτό το ταμπού», τόνισε.

Στο επίκεντρο της παρέμβασής της βρίσκεται το Πρότυπο Κέντρο για την Ψυχική Υγεία των Νέων, το οποίο παρέχει δωρεάν ψυχοθεραπείες σε παιδιά και νέους που υποφέρουν από αυτοτραυματισμό, καθώς και υποστήριξη στους γονείς. Η κ. Αγαπηδάκη εξήγησε ότι πίσω από ένα σημάδι στο σώμα συχνά υπάρχει ένας βαθύτερος ψυχικός πόνος που χρειάζεται φροντίδα, κατανόηση και επιστημονική στήριξη.



