Ανάκληση φαρμάκου για τη σκλήρυνση κατά πλάκας από τον ΕΟΦ - Αποσύρεται όλη η παρτίδα

Στην ανάκληση συγκεκριμένης παρτίδας φαρμάκου που χορηγείται, μεταξύ άλλων και για την αντιμετώπιση συμπτωμάτων της σκλήρυνσης κατά πλάκας προχώρησε ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ), λόγω προβλήματος που εντοπίστηκε κατά τη διαδικασία παραγωγής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Οργανισμού, πρόκειται για την παρτίδα V0281 του φαρμακευτικού προϊόντος FAMPRIDIN-NEURAXPHARM 10MG, η οποία αποσύρεται από την αγορά εξαιτίας απόκλισης από τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ποιότητας.

Η απόφαση ελήφθη προκειμένου να ενισχυθεί η εθελοντική διαδικασία ανάκλησης που έχει ήδη δρομολογήσει η παρασκευάστρια εταιρεία.

Στο πλαίσιο της απόφασης, η ΙΦΕΤ Α.Ε., ως τοπικός αντιπρόσωπος του προϊόντος στην Ελλάδα, καλείται να ενημερώσει άμεσα όλους τους αποδέκτες του φαρμάκου και να προχωρήσει στην απόσυρση της συγκεκριμένης παρτίδας από την αγορά.

Παράλληλα, ο ΕΟΦ επισημαίνει ότι όλα τα σχετικά παραστατικά που αφορούν τη διαδικασία ανάκλησης θα πρέπει να διατηρηθούν για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών και να είναι διαθέσιμα προς έλεγχο, εφόσον ζητηθούν από τον Οργανισμό.