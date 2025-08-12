Άνοια στις γάτες: Μια αναπάντεχη ανακάλυψη που «φωτίζει» τη νόσο Αλτσχάιμερ

Μια πρωτοποριακή μελέτη από το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου φέρνει στο φως μια αναπάντεχη ανακάλυψη: οι γάτες μπορεί να αναπτύξουν άνοια με τρόπο παρόμοιο με τους ανθρώπους.

Οι ερευνητές εξέτασαν τους εγκεφάλους 25 γατών διαφορετικών ηλικιών και εντόπισαν συσσώρευση της τοξικής πρωτεΐνης βήτα-αμυλοειδούς – βασικό χαρακτηριστικό της νόσου Αλτσχάιμερ.

Οι ηλικιωμένες γάτες παρουσίαζαν αλλαγές στη συμπεριφορά, όπως υπερβολικό νιαούρισμα και διαταραχές ύπνου. Αυτά τα συμπτώματα, σε συνδυασμό με την απώλεια συνάψεων στον εγκέφαλο – κρίσιμων για τη μνήμη και τη γνωστική λειτουργία – ενισχύουν την άποψη ότι οι γάτες αποτελούν ένα «ιδανικό φυσικό μοντέλο» για τη μελέτη της άνοιας.

Μέχρι σήμερα, οι επιστήμονες βασίζονταν σε γενετικά τροποποιημένα τρωκτικά, τα οποία δεν αναπτύσσουν άνοια φυσικά.

Η νέα αυτή προσέγγιση με τις γάτες μπορεί να προσφέρει πιο αξιόπιστα δεδομένα για την κατανόηση της νόσου και την ανάπτυξη νέων θεραπειών τόσο για τους ανθρώπους όσο και για τα κατοικίδια.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο περιοδικό European Journal of Neuroscience και πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το UK Dementia Research Institute και το Scottish Brain Sciences, με χρηματοδότηση από το ίδρυμα Wellcome.

Πηγή: EΡΤ

