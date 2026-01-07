Αυξάνονται τα κρούσματα της σούπερ γρίπης: Πότε αναμένεται η κορύφωση

Αυξημένη προσοχή πρέπει να έχουν οι πολίτες καθώς ήδη έχουν καταγραφεί τα πρώτα κρούσματα σούπερ γρίπης.
Επιδημιολόγοι τονίζουν ότι πρόκειται για μεταλλαγμένο υποκλάδο της γρίπης Α και φέρεται να είναι αρκετά μεταδοτικό.
Ο Μάριος Θεμιστοκλέους, μιλώντας στο Action 24 δήλωσε ότι η κορύφωση της γρίπης αναμένεται τον Ιανουάριο λόγω των εορτών και λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών.
«Το σύστημα είναι προετοιμασμένο, ελέγχουμε τους αριθμούς. Δεν έχουμε ιδιαίτερη ανησυχία για το σύστημα το ίδιο. Έχει σημασία να πούμε στον κόσμο να αποφεύγει τον συνωστισμό και να κάνει το εμβόλιο του», δήλωσε μεταξύ άλλων.
Ο Υφυπουργός μάλιστα, διέψευσε τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για έλλειψη tamiflu και εμβολίων στη χώρα.
