Το βακτήριο που μετατρέπει πλαστικά απόβλητα σε παυσίπονα

Νωρίτερα φέτος, ένας εξαιρετικός νέος τρόπος χρήσης των πλαστικών αποβλήτων βρέθηκε και προκάλεσε σάλο. Ένα κοινό βακτήριο τροποποιήθηκε γενετικά ώστε να τρώει ένα μόριο που προέρχεται από πλαστικό και στη συνέχεια να το χωνεύει για να παράγει παυσίπονο από παρακεταμόλη.

Το μικρόβιο που χρησιμοποίησε ο Stephen Wallace, καθηγητής χημικής βιοτεχνολογίας στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, ήταν το Escherichia coli, πιο γνωστό ως E. coli. Το ραβδοειδές βακτήριο βρίσκεται στα έντερα ανθρώπων και ζώων και είναι γνωστό ως ένα δυσάρεστο μικρόβιο που μπορεί να μας αρρωστήσει.

Ο καθηγητής Wallace το επέλεξε αυτόματα επειδή ορισμένα στελέχη του E. coli που δεν είναι παθογόνα, χρησιμοποιούνται εκτενώς σε εργαστήρια βιοτεχνολογίας και μηχανικής βιολογίας για να ελεγχθεί εάν μπορεί να λειτουργήσει.

Το E. coli είναι το κύριο «εργαλείο εργασίας» του πεδίου, λέει ο καθηγητής Wallace, ο οποίος το έχει επίσης τροποποιήσει γενετικά στο εργαστήριο για να μετατρέψει τα πλαστικά απόβλητα σε γεύση βανίλιας και τα λιπαρά απόβλητα από τους υπονόμους σε άρωμα. «Αν θέλετε να αποδείξετε ότι κάτι είναι δυνατό με τη βιολογία, το E. coli είναι ένα φυσικό πρώτο στάδιο», λέει.

Η χρήση του μικροβίου δεν περιορίζεται μόνο στο εργαστήριο. Βιομηχανικά, οι δεξαμενές με γενετικά τροποποιημένο E. coli λειτουργούν σαν ζωντανά εργοστάσια που παράγουν μια ποικιλία προϊόντων, από φαρμακευτικά προϊόντα όπως η ινσουλίνη, ζωτικής σημασίας για τη διαχείριση του διαβήτη, έως διάφορες χημικές πλατφόρμες που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή καυσίμων και διαλυτών.

Η κυριαρχία του E. coli πηγάζει από τον ρόλο του ως πρότυπο οργανισμού για την κατανόηση γενικών βιολογικών αρχών, λέει ο Thomas Silhavy, καθηγητής μοριακής βιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Πρίνστον, ο οποίος διεξάγει μελέτες για το βακτήριο εδώ και περίπου 50 χρόνια και έχει καταγράψει την ιστορία του.

Τα χαρακτηριστικά της γρήγορης ανάπτυξης και της ευκολίας στη χρήση είναι που κάνουν τους επιστήμονες να το χρησιμοποιούν για να μελετήσουν τη βασική βακτηριακή βιολογία. Το Ε. coli είναι «πολύ αγαπημένος οργανισμός όλων».

Πηγή: BBC