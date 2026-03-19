«Έφτασε» η αφρικανική σκόνη: To «εκρηκτικό κοκτέιλ» μαζί με τη γύρη - Τι πρέπει να προσέξουμε σύμφωνα με ειδικό

Αυξημένη συγκέντρωση αφρικανικής σκόνης υπάρχει στην ατμόσφαιρα και σύμφωνα με τους μετεωρολόγους ένα επεισόδιο μεταφοράς σκόνης από την περιοχή της Λιβύης και της Αιγύπτου βρίσκεται ακόμα και σήμερα (19/03) σε εξέλιξη.

Εκτός από προβλήματα στην ατμόσφαιρα και τα «πουά» αυτοκίνητα, η αφρικανική σκόνη «σηκώνει» αλλεργίες οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε αρκετά προβλήματα υγείας, με επίκεντρο τους πνεύμονες.

Ο πνευμονολόγος Αλέξης Πολίτης, μιλώντας στο Action24 εξήγησε ότι, το πρόβλημα της σκόνης είναι μεγαλύτερο την τρέχουσα περίοδο δεδομένης της γύρης χαρακτηρίζοντας τον παραπάνω συνδυασμό «εκρηκτικό κοκτέιλ».

Τα μικροσωματίδια από τη σκόνη, είναι πολύ μικρά και φθάνουν βαθιά μέσα στους πνεύμονες μεταφέροντας μικρόβια, όπως εξηγεί ο ειδικός. Ιδιαίτερη προσοχή συνιστά για τους πολίτες που έχουν ήδη καρδιοαναπνευστικά προβλήματα, όπως για παράδειγμα άτομα με άσθμα.

Τι ισχύει για τα παιδιά στο σχολείο

Στη συνέχεια, αναφορικά με το πώς αποβάλλεται η σκόνη από τον οργανισμό, ο κύριος Πολίτης επεσήμανε ότι ο οργανισμός, οι πνεύμονες μας, έχουν ήδη φίλτρα που την αποβάλλουν. Ωστόσο, αγωγή χρειάζεται να λάβει ένας επιβαρυμένος οργανισμός, ή άνθρωπος με θέμα υγείας ή ηλικιωμένος.

Τέλος, ο γιατρός, δήλωσε ότι δεν πρέπει να κλείσουν τα σχολεία εξαιτίας του κύματος αφρικανικής σκόνης, αλλά τα παιδιά με άσθμα πρέπει να έχουν μαζί την αγωγή τους ενώ χρήσιμη χαρακτήρισε και την χρήση μάσκας ffp2.