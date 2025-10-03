Γιατί ο κανόνας ενυδάτωσης «8 ποτήρια την ημέρα» μπορεί να μην είναι σωστός για όλους

Ο κανόνας των «8 ποτηριών την ημέρα» δεν είναι ενιαίος. Οι ανάγκες σας σε νερό εξαρτώνται από την ηλικία, τη δραστηριότητα, ακόμη και από το τι τρώτε. Επιπλέον, μπορείτε να ενυδατωθείτε εκτός από το νερό, καθώς και από άλλα ποτά και τροφές πλούσιες σε νερό.
