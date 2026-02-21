Η αρχαία κινέζικη άσκηση του δεκαλέπτου που σώζει από καρδιακές παθήσεις

Μια αρχαία κινεζική άσκηση που μπορείτε να κάνετε οπουδήποτε βρίσκεστε, αποδείχθηκε ότι μπορεί να βοηθήσει σημαντικά όσους πάσχουν από καρδιολογικές παθήσεις, καθώς μειώνει την υψηλή αρτηριακή πίεση.

Μια ρουτίνα οκτώ βημάτων, η οποία δεν απαιτεί εξοπλισμό και διαρκεί μεταξύ 10 και 15 λεπτών για να ολοκληρωθεί, είναι τόσο ευεργετική για την υγεία, όσο το γρήγορο περπάτημα, ανακάλυψαν οι επιστήμονες.

Η εν λόγω άσκηση λέγεται «Baduanjin», και αφορά μια ροή συντονισμένων κινήσεων η οποία, σε συνδυασμό με βαθιά αναπνοή, έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει τη σωματική και ψυχική υγεία και βοηθάει ιδιαίτερα το αναπνευστικό.

Μια νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Journal of the American College of Cardiology (JACC) παρακολούθησε 216 συμμετέχοντες με μετρήσεις αρτηριακής πίεσης μεταξύ 130 και 139 mm Hg, η οποία θεωρείται υπέρταση πρώτου σταδίου.

Τι έδειξε νέα έρευνα

Η υπέρταση πρώτου σταδίου θεωρείται μια πρώιμη μορφή υψηλής αρτηριακής πίεσης, η οποία κινείται πάνω από τα φυσιολογικά και αυξημένα επίπεδα, αλλά δεν φτάνει στο δεύτερο στάδιο, το οποίο συχνά απαιτεί φαρμακευτική αγωγή.

Οι ερευνητές παρακολούθησαν τους συμμετέχοντες ηλικίας 40 ετών και άνω σε επτά ομάδες, μετρώντας τις αλλαγές στην 24ωρη συστολική αρτηριακή τους πίεση στην αρχή της μελέτης, μετά από 12 εβδομάδες, και μετά από 52 εβδομάδες.

Τα αποτελέσματα της έρευνας ήταν αποκαλυπτικά: Όσοι έκαναν «Baduanjin» πέντε ημέρες την εβδομάδα σημείωσαν μείωση της 24ωρης συστολικής αρτηριακής τους πίεσης κατά περίπου 3 mm Hg, ενώ οι μετρήσεις στο ιατρείο μειώθηκαν κατά περίπου 5 mm Hg, τόσο στους τρεις μήνες όσο και στους πρώτους μήνες.

Αυτό το επίπεδο βελτίωσης είναι παρόμοιο με εκείνο που παρατηρείται με ορισμένα φάρμακα πρώτης γραμμής για την αρτηριακή πίεση. Μάλιστα, μετά από ένα χρόνο, το Baduanjin αποδείχθηκε εξίσου αποτελεσματικό και ασφαλές με το γρήγορο περπάτημα.

Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι οι βελτιώσεις στην αρτηριακή πίεση διήρκεσαν ακόμη και χωρίς συνεχή παρακολούθηση, κάτι που πολλά προγράμματα για τον τρόπο ζωής δυσκολεύονται να επιτύχουν.

«Το Baduanjin εφαρμόζεται στην Κίνα για πάνω από 800 χρόνια και αυτή η μελέτη καταδεικνύει πώς οι αρχαίες, προσβάσιμες και χαμηλού κόστους προσεγγίσεις μπορούν να επικυρωθούν μέσω υψηλής ποιότητας τυχαιοποιημένης έρευνας», δήλωσε ο Harlan M. Krumholz, MD, FACC, Αρχισυντάκτης του JACC και ο Harold H. Hines, Jr καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Yale.

«Το μέγεθος της επίδρασης στην αρτηριακή πίεση είναι παρόμοιο με αυτό που παρατηρήθηκε σε δοκιμές-ορόσημα φαρμάκων, αλλά επιτεύχθηκε χωρίς φαρμακευτική αγωγή, κόστος ή παρενέργειες. Αυτό το καθιστά εξαιρετικά κλιμακωτό για πρόληψη με βάση την κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών με περιορισμένους πόρους».

Καρδιακές παθήσεις

Η υψηλή αρτηριακή πίεση είναι ένας κύριος παράγοντας που συμβάλλει στις καρδιακές παθήσεις, επομένως η εφαρμογή του Baduanjin θα μπορούσε, με τη σειρά της, να μειώσει και αυτόν τον κίνδυνο.

Τα πιο ενημερωμένα στατιστικά στοιχεία από το περιοδικό της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας δείχνουν ότι οι καρδιακές παθήσεις παραμένουν η κύρια αιτία θανάτου στις ΗΠΑ, με τις καρδιαγγειακές παθήσεις, συμπεριλαμβανομένων όλων των τύπων καρδιακών παθήσεων και του εγκεφαλικού επεισοδίου, να στοιχίζουν τη ζωή σε περισσότερους Αμερικανούς κάθε χρόνο από τον καρκίνο και τα ατυχήματα.

Ο Jing Li, MD, PhD, κύριος συγγραφέας της μελέτης και διευθυντής στο Τμήμα Προληπτικής Ιατρικής του Εθνικού Κέντρου Καρδιαγγειακών Παθήσεων στο Πεκίνο της Κίνας, κατέληξε στο συμπέρασμα:

«Δεδομένης της απλότητας, της ασφάλειας και της ευκολίας με την οποία μπορεί κανείς να διατηρήσει τη μακροχρόνια προσήλωση, το Baduanjin μπορεί να εφαρμοστεί ως μια αποτελεσματική, προσβάσιμη και κλιμακούμενη παρέμβαση στον τρόπο ζωής για άτομα που προσπαθούν να μειώσουν την αρτηριακή τους πίεση».