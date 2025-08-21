Η Ελλάδα ουραγός της Ευρώπης στην περίθαλψη: 1 στους 5 δεν καλύπτει τις ιατρικές ανάγκες του

Νέο άρθρο της Eurostat έρχεται να σπάσει ξανά την επικοινωνιακή «φούσκα» του Υπουργείου Υγείας, κατατάσσοντας την Ελλάδα τελευταία στην Ευρώπη, με μέτρο την κάλυψη των αναγκών για ιατρική περίθαλψη.

Το 2024, το 3,6% των ατόμων ηλικίας 16 ετών και άνω στην ΕΕ που χρειάζονταν ιατρική εξέταση ή θεραπεία ανέφεραν ότι δεν μπόρεσαν να τη λάβουν λόγω οικονομικών λόγων, μεγάλων χρόνων αναμονής ή απόστασης από τους παρόχους ιατρικών υπηρεσιών.

Το υψηλότερο ποσοστό ατόμων με ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες αναφέρθηκε στην Ελλάδα (21,9%), ακολουθούμενη από τη Φινλανδία (12,4%) και την Εσθονία (11,2%). Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Κύπρο (0,1%), τη Μάλτα (0,5%) και την Τσεχία (0,6%).

Ποσοστό πολιτών χωρίς πρόσβαση σε απαραίτητη ιατρική περίθαλψη ανά χώρα | Eurostat

Ο «πάτος» της Ευρώπης στην περίθαλψη

Σε σχετικό πίνακα της στατιστικής υπηρεσίας, φαίνεται η Ελλάδα να σημειώνει αρνητικό ρεκόρ στην υγειονομική κάλυψη. Τα στοιχεία καταγράφουν επίσης το ποσοστό έλλειψης περίθαλψης για τη μερίδα του πληθυσμού που βρίσκεται στο όριο της φτώχειας, και όσους δεν κινδυνεύουν άμεσα από ανέχεια.

Χαρακτηριστικό είναι ότι στην Ελλάδα, τα άτομα στο όριο της φτώχειας δεν καλύπτουν τις ανάγκες τους σε περίθαλψη σε ποσοστό 32,3%, δηλαδή ένας στους τρεις, ποσοστό 12% μεγαλύτερο από της αμέσως χειρότερης, Φινλανδίας.

Αλλά τραγικό προβάλλει και το γεγονός ότι οι Έλληνες που δεν βιώνουν σοβαρή οικονομική δυσπραγία, βιώνουν ελλείψεις στην ιατρική κάλυψη σε ποσοστό (19,6%) συγκρίσιμο με αυτό των φτωχών Φινλανδών (20,9%).

Και η χώρα που καταγράφει την πιο εύρωστη πρόσβαση στην περίθαλψη είναι η διπλανή μας Κύπρος, όπου μόλις το 0,1% των πολιτών δεν μπορεί να καλύψει τις υγειονομικές του ανάγκες.

