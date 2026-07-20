Σίγουρα κάποια στιγμή μέσα στο καλοκαίρι όλοι έχουμε νευριάσει επειδή δεν μπορούμε να κοιμηθούμε λόγω της ανυπόφορης ζέστης. Ειδικά, αυτή την στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές ο καύσωνας είναι εδώ και σίγουρα το βράδυ που θα πέσεις για ύπνο, αν δεν έχεις aircondition, θα ξυπνήσεις καταϊδρωμένος και νευριασμένος, και αυτό αποδεικνύεται και από την θέση της Αθήνας στην παγκόσμια κατάταξη του ύπνου.

Τα παραπάνω δεν είναι απλά τυχαίες σκέψεις ότι δηλαδή η κλιματική κρίση μας κλέβει ύπνο. Η μελέτη του Climate Central με τίτλο «Climate Change is Costing People Sleep», αναλύει τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε τοπικό επίπεδο το ποσό ύπνου που χάνουν οι άνθρωποι ετησίως λόγω των υψηλών θερμοκρασιών.

Ενώ ο υδράργυρος επιμένει να μην πέφτει κάτω από τους 20 - στην καλύτερη - βαθμούς Κελσίου, ο μέσος άνθρωπος έχασε σχεδόν 56 ώρες ύπνου τον χρόνο – δηλαδή σχεδόν επτά ολόκληρες νύχτες – εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών την περίοδο 2020-2025, σύμφωνα με νέα μελέτη της Climate Central.

Σημειώνεται πως αναλύθηκαν περισσότερες από 1.300 πόλεις, ενώ η απώλεια ύπνου που σχετίζεται με την κλιματική κρίση έχει διπλασιαστεί σε σχέση με τις αρχές της δεκαετίας του 1970.

Ο χάρτης «απώλειας ύπνου» | Πηγή/ Climate central

Τα μεγαλύτερα επίπεδα απώλειας ύπνου καταγράφηκαν στη Μέση Ανατολή και τη Νοτιοανατολική Ασία, όπου οι άνθρωποι έχαναν κατά μέσο όρο από 55 έως 91 ώρες τον χρόνο.

Επιπλέον φαίνεται πως η απώλεια από το 1970 μέχρι και σήμερα αυξήθηκε κατά 10 περίπου μονάδες.

Ο χάρτης «απώλειας ύπνου» | Πηγή/ Climate Central

Οι πόλεις της Ευρώπης που χάνουν ύπνο - Η θέση της Αθήνας

Η μελέτη τονίζει πως το νότιο μέρος της Ευρώπης επηρεάζεται περισσότερο από την κλιματική κρίση αναφορικά με τον ύπνο. Στην Νάπολη της Ιταλίας, οι κάτοικοι έχασαν τα τελευταία πέντε χρόνια 51 ώρες ύπνου ετησίως λόγω της ζέστης.

Στην Αθήνα, την πρωτεύουσα της Ελλάδας, η απώλεια ήταν 45 ώρες τον χρόνο, 42 στη Βαλένθια στην Ισπανία και 40 στη Λισαβόνα στην Πορτογαλία και στη γαλλική πόλη Μασσαλία.

Ωστόσο, ακόμη και στα βορειότερα κράτη, αν και σε μικρότερο βαθμό, οι άνθρωποι υποφέρουν επίσης από απώλεια ύπνου λόγω της ζέστης. Στο Εδιμβούργο της Σκωτίας οι κάτοικοι έχασαν 21 ώρες, ενώ στη Στοκχόλμη και το Ελσίνκι 20 ώρες αντίστοιχα. Η μικρότερη επίπτωση καταγράφηκε στο Όσλο, με 18 ώρες.

Ακολουθεί η λίστα με τις μεγαλύτερες απώλειες ύπνου στην Ευρώπη:

Νάπολη: 51 ώρες

Αθήνα: 45 ώρες

Βαλένθια: 42 ώρες

Λισαβόνα: 40 ώρες

Μασσαλία: 40 ώρες

Οι επιπτώσεις του κακού ύπνου

Οι επιπτώσεις του κακού ύπνου πιθανά είναι γνωστές, γιατί όλοι λίγο-πολύ τις έχουμε βιώσει. Κακή διάθεση, έλλειψη παραγωγικότητας, κούραση, νεύρα, ενώ όταν αυτό γίνεται επαναλαμβανόμενα, κάκου αρχίζουμε και θολώνουμε και στην πραγματικότητα αδρανοποιούμαστε, με την ελπίδα ότι σήμερα το βράδυ ίσως κοιμηθούμε πιο δροσερά.

Πρόσφατη μελέτη διαπίστωσε ότι οι πιο ζεστές νύχτες επηρεάζουν τον ύπνο περισσότερο από δύο φορές στους ενήλικες άνω των 65 ετών σε σύγκριση με τους μεσήλικες και σχεδόν τρεις φορές περισσότερο στις χώρες χαμηλότερου μεσαίου εισοδήματος σε σχέση με τις χώρες υψηλού εισοδήματος.