Η no1 γυμναστική για καλή ισορροπία και σωστή στάση σώματος που σχεδόν κανείς δεν την κάνει

Με την πάροδο των χρόνων, όλο και πληθαίνουν οι τρόποι προπόνησης και τα είδη γυμναστικής που μπορεί κανείς να εντάξει στην καθημερινότητά του. Η επιστήμη προχωρά, η φυσική αγωγή εξελίσσεται και οι πρακτικές εμπλουτίζονται. Συνεπώς, δεν υπάρχουν δικαιολογίες για αδράνεια.

Όπως τονίζουν οι επιστήμονες, η γυμναστική είναι επιτακτική ανάγκη να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας, αφού ωφελεί το σώμα μας και την ψυχική υγεία μας σε βαθμό, που ούτε μπορούμε να φανταστούμε.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr