Ιός του Δυτικού Νείλου: Πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα στην Κρήτη - Στο «κόκκινο» η Αττική

Κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου, ταξίδεψε από την Αθήνα στην Κρήτη και ηλικιωμένος νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Βενιζέλειου Νοσοκομείου,

Σύμφωνα με το cretalive.gr, η κατάσταση της υγείας του παραμένει σταθερή. Μιλώντας στην τοπική ιστοσελίδα, ο Δρ Γιώργος Σουρβίνος εμφανίστηκε καθησυχαστικός, και σύστησε προσοχή και ψυχραιμία.

«Είμαστε καθαροί εργαστηριακά. Συνεχίζονται οι έλεγχοι και δεν υπάρχει μέχρι στιγμής κάποιο κρούσμα στο νησί. Ευτυχώς ο ρυθμός ελέγχου των δειγμάτων είναι καλός και θα ενταθεί το προσεχές διάστημα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αυξάνονται τα κρούσματα και στην Αττική

Την ίδια στιγμή αυξάνονται τα κρούσματα και όλο και περισσότερες περιοχές μπαίνουν στη λίστα. Ανάμεσά τους η Φιλοθέη-Ψυχικό και ο Παπάγου-Χολαργός.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πιο ευάλωτοι για βαριά νόσηση είναι οι άνδρες, σε σχέση με τις γυναίκες. Αυτό καταδεικνύει έρευναπου επικαλείται η ΕΡΤ, που έγινε σε βάθος 12ετίας σε κρούσματα στις ΗΠΑ και δημοσιεύει η ιατρική επιθεώρηση JAMA. Επίσης, όσοι έχουν υποκείμενα όπως η σκλήρυνση κατά πλάκας, διαταραχές από το αλκοόλ ή από ανοσοκατασταλτικά φάρμακα, αιματολογική κακοήθεια, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, χρόνια νεφρική νόσο, υπέρταση.ω