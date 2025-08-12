Νέο εμβόλιο υπόσχεται να μας απαλλάξει από δύο θανάσιμους καρκίνους

Ένα σχεδόν «έτοιμο προς χρήση» εμβόλιο παρουσιάζει ενθαρρυντικές ενδείξεις, για την πρόληψη της επανεμφάνισης των καρκίνων του παγκρέατος και του παχέος εντέρου, σύμφωνα με νέα έρευνα.

Τα εμβόλια κατά του καρκίνου αποτελούν αντικείμενο αυξημένου επιστημονικού ενδιαφέροντος τα τελευταία χρόνια. Στην Αγγλία, το εθνικό σύστημα υγείας (NHS) δοκιμάζει διάφορα τέτοια σκευάσματα μέσω της πλατφόρμας Cancer Vaccine Launch Pad (CVLP).

Τα εμβόλια αυτά «εκπαιδεύουν» το ανοσοποιητικό σύστημα να αναγνωρίζει τα καρκινικά κύτταρα ώστε, αν επανεμφανιστούν μετά από θεραπείες, να μπορούν να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν από το ίδιο το σώμα.

Τι υπόσχεται το νέο εμβόλιο

Πολλά εμβόλια καρκίνου, μεταξύ τους και όσα βασίζονται σε τεχνολογία mRNA, είναι εξατομικευμένα, σχεδιασμένα για τον κάθε ασθενή.

Ωστόσο, νέα μελέτη δείχνει πως ένα μη εξατομικευμένο, πειραματικό εμβόλιο που ήδη παρασκευάζεται σε μεγάλη κλίμακα, θα μπορούσε να αποτρέψει την επανεμφάνιση του καρκίνου του παγκρέατος και του παχέος εντέρου, δύο από τους πιο θανάσιμους και συχνούς παγκοσμίως.

Αν τα ευρήματα επιβεβαιωθούν στις επόμενες κλινικές δοκιμές, η μέθοδος αυτή ενδέχεται να αποδειχθεί πιο προσιτή και ταχύτερα διαθέσιμη από τα mRNA εμβόλια, ενώ ενδεχομένως να προκαλεί και λιγότερες παρενέργειες.

«Μετά από μακροχρόνια παρακολούθηση, διαπιστώσαμε ότι οι ασθενείς που ανέπτυξαν ισχυρή ανοσολογική απόκριση είχαν σημαντικά μικρότερη πιθανότητα υποτροπής και μεγαλύτερο προσδόκιμο επιβίωσης, σε σύγκριση με το ιστορικά αναμενόμενο», δήλωσε ο καθηγητής Ζεβ Γουέινμπεργκ, ογκολόγος στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες και συν-συγγραφέας της μελέτης.

Οι συγγραφείς σημείωσαν ότι το 90% των πασχόντων από καρκίνο του παγκρέατος και το 50% εκείνων με καρκίνο του παχέος εντέρου παρουσιάζουν μεταλλάξεις στο γονίδιο Kras, οποίες προκαλούν την παραγωγή μεταλλαγμένων πρωτεϊνών και την ανεξέλεγκτη κυτταρική διαίρεση.

Η μελέτη για το εμβόλιο

Στη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature Medicine, οι ερευνητές χορήγησαν το εμβόλιο ELI-002 2P σε 25 ασθενείς, 20 με ιστορικό χειρουργικής αφαίρεσης παγκρεατικού καρκίνου και 5 με καρκίνο του εντέρου.

Το εμβόλιο περιέχει πεπτίδια (μακριές αλυσίδες αμινοξέων, δομικά στοιχεία των πρωτεϊνών) που εκπαιδεύουν τα Τ-κύτταρα του ανοσοποιητικού να αναγνωρίζουν και να καταστρέφουν τα καρκινικά κύτταρα.

Συνολικά, 4 από τους 17 ασθενείς με ισχυρό ανοσοποιητικό απεβίωσαν, σε σύγκριση με 7 από τους 8 στην ομάδα με την ασθενέστερη απόκριση.

Ο καθηγητής Ιατρικής Ογκολογίας Σίο Μινγκ Λι από το University College London, ο οποίος δεν συμμετείχε στη μελέτη, σχολίασε ότι το εμβόλιο ELI-002 2P θα μπορούσε να συνδυαστεί με άλλες μορφές ανοσοθεραπείας και να βοηθήσει ευρύτερες ομάδες ασθενών.

Πηγή: Guardian