Ο Έλληνας που διαγνώστηκε με καρκίνο τελικού σταδίου και έζησε 40 χρόνια χωρίς θεραπεία

Μία ημέρα του μακρινού 1976, ο οικογενειάρχης και βετεράνος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, Σταμάτης Μωραΐτης ανησύχησε όταν είδε να του κόβεται η ανάσα στην προσπάθεια να ανέβει σκάλες. Ανησύχησε τόσο μάλιστα που έφυγε από τη δουλειά του και πήγε κατευθείαν στον γιατρό.

Αφού αποκλείστηκε ότι είχε υποστεί κάποιο καρδιακό επεισόδιο, υποβλήθηκε σε ακτινογραφία όπου ο γιατρός του διέγνωσε πως είχε έναν ιδιαίτερα επιθετικό καρκίνο του πνεύμονα. Του έδιναν από 6 ως το πολύ 9 μήνες ζωής. Τότε ήταν γύρω στα 60 και ζούσε για πολλά χρόνια στην Αμερική με την οικογένειά του.

Αφού πήρε την ίδια διάγνωση από αρκεούς ακόμα γιατρούς, ο Μωραΐτης είχε να κάνει μία επιλογή. Είτε θα έμενε στις ΗΠΑ όπου θα ακολουθούσε «επιθετική» θεραπεία του καρκίνου με χημειοθεραπείες όντας δίπλα στα παιδιά του είτε θα επέστρεφε στην ιδιαίτερη πατρίδα του στην Ικαρία, για να ζήσει γαλήνια τους τελευταίους μήνες της ζωής του.

Επέλεξε το δεύτερο έχοντας και στον νου του να ταφεί στον οικογενειακό τάφο που είχαν στον νησί. Εκτός αυτού, αντί για μία ιδιαίτερα κοστοβόρα διαδικασία ταφής στις ΗΠΑ, εκείνος θα μπορούσε να ακολουθήσει το παραδοσιακό και πάμφθηνο τελετουργικό της Ικαρίας, το οποίο θα γλύτωνε χρήματα στα παιδιά και στην αγαπημένη του σύζυγο.

Μετά το υπερατλαντικό ταξίδι, έφτασε στην πατρίδα του και τις πρώτες ημέρες του τις περνούσε στο κρεβάτι. Όταν οι παιδικοί του φίλοι έμαθαν ότι είχε γυρίσει στο χωριό άρχισαν να τον επισκέπτονται σχεδόν κάθε απόγευμα. Μιλούσαν για ώρες και έπιναν και ένα ποτήρι κρασί. Ο ίδιος ένιωθε από τότε ότι είχε κάνει την καλύτερη επιλογή. Όταν πια είχαν περάσει 6 μήνες κάτι παράξενο είχε συμβεί.

Σταμάτης Μωραΐτης: Ένα πραγματικό ιατρικό θαύμα

Ο Μωραϊτης όχι μόνο δεν είχε πεθάνει, όπως προέβλεπαν οι γιατροί, αλλά μέρα με τη μέρα ένιωθε όλο και πιο δυνατός. Σηκώθηκε από το κρεβάτι, καλλιεργούσε τον κήπο του, έκανε βόλτες και το απόγευμα πήγαινε στο καφενείο και έπαιζε τάβλι με τους φίλους του.

Οι μήνες περνούσαν μέχρι που τελικά έγιναν χρόνια. Εκείνος είχε διαμορφώσει πλέον τη νέα του ζωή με τέτοιον τρόπο, ώστε ο καρκίνος έμοιαζε να έχει εξαφανιστεί. Ο κήπος του άνθισε, ενώ έχτισε και άλλα δύο δωμάτια, προκειμένου να έρχονται και να τον επισκέπτονται τα παιδιά του και τα εγγόνια του από την Αμερική.

H ιστορία του άρχισε να ταξιδεύει στα ελληνικά και τα διεθνή media. Το πρόσωπό του κόσμησε ρεπορτάζ του BBC και του New York Times, ενώ στην Ικαρία των επισκέφτηκαν και από την παραγωγή του Netflix "Live to 100: secrets of the Blue Zones".

Shutterstock

Ο παρουσιαστής του τελευταίου, Dan Buettner, τον ρώτησε την πολύ απλή ερώτηση που θα του είχαν κάνει εκατοντάδες φορές, «ποιο είναι το μυστικό σου;». Εκείνος τότε με έναν μορφασμό σήκωσε τους ώμους και του απάντησε αφοπλιστικά «δεν ξέρω, μάλλον ξέχασα να πεθάνω».

Το πώς και το γιατί κατάφερε ο Σταμάτης Μωραΐτης να ζήσει τόσο πολλά χρόνια, αφού διαγνώστηκε με καρκίνο και δεν υποβλήθηκε σε καμία θεραπεία δεν είναι γνωστό και στην πραγματικότητα μελετάται ακόμα και από τους ειδικούς. Ο ίδιος το απέδιδε στην υγιεινή διατροφή και στην αλλαγή του περιβάλλοντος.

Τελικά, ο Σταμάτης Μωραϊτης έφυγε από τη ζωή το 2013 σε ηλικία 98 (επίσημα) ή 102 (σύμφωνα με τον ίδιο) ετών. Τέσσερις δεκαετίες πάνω από το προσδόκιμο ζωής που του έδωσαν οι γιατροί του.