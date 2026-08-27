Ογκίδιο στο στήθος: τι είναι πιο πιθανό να σημαίνει στα 20, στα 30, στα 40 και μετά

Λίγα πράγματα τρομάζουν τόσο απότομα όσο η στιγμή που, μέσα στο ντους ή την ώρα που ντύνεσαι, τα δάχτυλα συναντούν ένα ογκίδιο που δεν είχες προσέξει ποτέ πριν. Η πρώτη σκέψη είναι σχεδόν πάντα η ίδια: «Μήπως είναι κάτι κακό;».
Κι όμως, τα περισσότερα ογκίδια του μαστού είναι καλοήθη. Αυτό που αλλάζει με τα χρόνια είναι ποια αιτία γίνεται πιθανότερη και πόσο διαφορετικά αξιολογούμε κάθε νέο εύρημα ανάλογα με την ηλικία.
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