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Ογκίδιο στο στήθος: τι είναι πιο πιθανό να σημαίνει στα 20, στα 30, στα 40 και μετά

Η Dr Αικατερίνη-Γαβριέλα Γιαννακάκη μας εξηγεί τι μπορεί να είναι το ογκίδιο που μόλις ψηλάφησες στο στήθος σου ανάλογα με την ηλικία σου

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Newsroom
στηθος
Unsplash
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Λίγα πράγματα τρομάζουν τόσο απότομα όσο η στιγμή που, μέσα στο ντους ή την ώρα που ντύνεσαι, τα δάχτυλα συναντούν ένα ογκίδιο που δεν είχες προσέξει ποτέ πριν. Η πρώτη σκέψη είναι σχεδόν πάντα η ίδια: «Μήπως είναι κάτι κακό;».

Κι όμως, τα περισσότερα ογκίδια του μαστού είναι καλοήθη. Αυτό που αλλάζει με τα χρόνια είναι ποια αιτία γίνεται πιθανότερη και πόσο διαφορετικά αξιολογούμε κάθε νέο εύρημα ανάλογα με την ηλικία.

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Αυτό το άρθρο στο Reader δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη γνωμάτευση ενός ιατρού. Για οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας έχετε, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε κάποιο επαγγελματία υγείας.

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