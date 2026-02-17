Οι αστυνομικές τηλεοπτικές σειρές αποτελούν γυμναστική για το μυαλό, σαν το σκάκι - Ποιες αγαπάμε να βλέπουμε

Οι αστυνομικές σειρές της τηλεόρασης διαθέτουν εκατομμύρια φανατικούς τηλεθεατές, παγκοσμίως και πολλές από αυτές έχουν σαρώσει στα βραβεία Emmy και BAFTA (τα τηλεοπτικά «Oscar»), γράφοντας ιστορία στα τηλεοπτικά δρώμενα. Είναι εξαιρετικά δημοφιλείς και στην πατρίδα μας, είτε πρόκειται για ξένες σειρές είτε για ελληνική αστυνομική μυθοπλασία, η οποία τα τελευταία χρόνια γνωρίζει μεγάλη άνθιση, καθώς το είδος καθίσταται εξαιρετικά αγαπητό. Τα αστυνομικά whodunits όπως αποκαλούνται οι σειρές και τα βιβλία διαλεύκανσης εγκλημάτων, αποτελούν και εξαιρετική άσκηση για το μυαλό, όπως ισχύει για το σκάκι, καθώς στηρίζονται στην επαγωγική σκέψη.

Γι' αυτό άλλωστε συστήνονται μαζί με τα παιχνίδια στρατηγικής, τα σταυρόλεξα και τα παιχνίδια τύπου Sudoku, για την ενδυνάμωση της μνήμης και των νοητικών λειτουργιών και την πρόληψη της άνοιας.

Broadchurch, η εμβληματική βρετανική αστυνομική σειρά

Για τους λάτρεις του αστυνομικού whodunit η πιο εμβληματική τηλεοπτική σειρά είναι το Broadchurch που σηματοδότησε και μία από τις πρώτες τηλεοπτικές εμφανίσεις της εξαιρετικής ηθοποιού Ολίβια Κόλμαν. Οι Βρετανοί διαθέτουν κορυφαία σχολή στην αστυνομική μυθοπλασία, με το Broadchurch να αποτελεί ένα μικρό διαμάντι 3 κύκλων. Η σειρά απέσπασε διθυραμβικές κριτικές και πολλά βραβεία, συμπεριλαμβανομένων των βραβείων BAFTA (Καλύτερη Δραματική Σειρά, Α' Γυναικείος Ρόλος).

Είναι μια παραγωγή του Βρετανικού ITV, που γνωρίζει να δημιουργεί ασύγκριτο σασπένς και γυρίστηκε από το 2013 έως το 2017, με πρωταγωνιστές την Olivia Colman και τον David Tennant, που ερμηνεύουν την Ellie Miller και τον Alec Hardy, δύο εντελώς διαφορετικούς ντεντέκτιβ στην ψυχοσύνθεση και τη μεθοδολογία, που ακολουθούν στην έρευνα.

Παρότι η συγκεκριμένη πόλη (το Broadchurch) είναι προϊόν μυθοπλασίας, ωστόσο η πλοκή που στήνεται στο ονειρικό σκηνικό, που συνθέτουν οι χρυσαφένιοι αμμώδεις γκρεμοί του Dorset στη Νότια Αγγλία είναι βγαλμένη μέσα από την πραγματική ζωή. Πρόκειται για την ιστορία μίας μικρής πόλης που κρύβει καλά κρυμμένα μυστικά, πίσω από την φαινομενική απλότητα των κατοίκων της. Το κουβάρι των μυστικών αρχίζει να ξετυλίγεται μετά τον σοκαριστικό φόνο ενός 11χρονου αγοριού, που στην αρχή μοιάζει με ατύχημα ή με αυτοκτονία. Η σειρά γίνεται κατά διαστήματα διαθέσιμη στην πλατφόρμα Ertflix, με τους Έλληνες τηλεθεατές να την ξεχωρίζουν και να την απολαμβάνουν ξανά και ξανά.

Law and order, το μακροβιότερο αστυνομικό και δικαστικό σίριαλ

Η αστυνομική σειρά με την μεγαλύτερη ιστορία στην μικρή οθόνη είναι το αμερικανικό «Law & Order», που έχει σαρώσει τα βραβεία Emmy. Η ονομασία του στην Ελλάδα έχει γεννήσει το πολιτικό όρο «Νόμος και Τάξη», που έχει πολλές φορές ειπωθεί σε σχέση με τα πεπραγμένα του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Το «Law & Order» (Νόμος και Τάξη) είναι και μία από τις μακροβιότερες αστυνομικές και δικαστικές σειρές στην ιστορία της αμερικανικής τηλεόρασης. Ξεκίνησε να προβάλλεται στις 13 Σεπτεμβρίου 1990 και ολοκλήρωσε τον πρώτο κύκλο της (με 20 σεζόν) στις 24 Μαΐου 2010.

Μετά από 11 χρόνια απουσίας, η δημοφιλής σειρά επέστρεψε με την 21η σεζόν στις 24 Φεβρουαρίου 2022 και το 2026 ήδη προβάλλεται η 25η σεζόν. Συνολικά το Law & Order μετράει περισσότερα από 25 χρόνια τηλεοπτικής παρουσίας. Η πρωταγωνίστρια της εμβληματικής σειράς «Law & Order»: Special Victims Unit» που αποτελεί spin off προϊόν της αρχικής μυθοπλασίας είναι η Μαρίσκα Χάργκιτεϊ (Mariska Hargitay), η οποία υποδύεται την

ντετέκτιβ (και μετέπειτα αρχηγό της Αστυνομίας στη Νέα Υόρκη) Ολίβια Μπένσον. Η Χάργκιτεϊ πρωταγωνιστεί στη σειρά από την έναρξή της το 1999

και έχει κερδίσει βραβείο Emmy Γυναικείας Ερμηνείας το 2006 και βραβείο Golden Globe για την ερμηνεία της, ενώ αποτελεί τον μακροβιότερο χαρακτήρα σε αμερικανική δραματική σειρά.

Η Hargitay που σε παλαιότερα χρόνια είχε ανακηρυχθεί «πιο ωραία ηθοποιός στον κόσμο» είναι κόρη της θρυλικής Jayne Mansfield (Τζέιν Μάνσφιλντ), που υπήρξε εμβληματικό sex symbol στις δεκαετίες 1950 και 1960 και σκοτώθηκε σε τροχαίο ατύχημα σε ηλικία μόλις 34 ετών. Η επιθεωρητής και αργότερα αρχηγός της Αστυνομίας Ολίβια Μπένσον είχε στις πρώτες σεζόν της σειράς Law & Order μια συναισθηματική σχέση με τον τότε συνάδελφό της Έλιοτ Στάμπλερ, που τον ερμήνευσε ο Κρίστοφερ Μελόνι.

Αργότερα χώρισαν και εκείνος πήρε μετάθεση, αλλά επέστρεψε όταν σκοτώθηκε η γυναίκα του. Ο Κρίστοφερ Μελόνι επέστρεψε ως Elliot Stabler σε guest εμφάνιση στην πρεμιέρα της 27ης σεζόν του Law & Order: SVU, η οποία προβλήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2025. Τον ίδιο μήνα το τηλεοπτικό δίδυμο εμφανίστηκε μαζί στη σκηνή των 77ων Βραβείων Emmy για να τιμήσουν την 35η επέτειο του Law & Order SVU. Η Χάργκιτεϊ είχε δηλώσει νωρίτερα το 2025 ότι «σχεδιάζει» συνεχώς επανενώσεις για τους Benson και Stabler, τονίζοντας τη βαθιά σύνδεση που έχουν, την οποία οι φανς της σειράς

αποκαλούν & Bensler. Το κοινό έχει πολλές φορές εκφράσει την επιθυμία το τέλος της θρυλικής αστυνομικής σειράς να τους βρει μαζί, δηλαδή να παντρευτούν επισφραγίζοντας δεκαετίες βαθιάς φιλίας και κρυμμένου φλερτ. Ίδωμεν….

Agatha Christie’s Poirot & Agatha Christie’s Marple

Στο πάνθεον της αστυνομικής μυθοπλασίας ξεχωριστή θέση κατέχουν οι τηλεοπτικές σειρές Agatha Christie’s Poirot και Agatha Christie’s Marple, επίσης από το ITV, που με την απαράμιλλη αισθητική του ξέρει να δημιουργεί την ιδανική ατμόσφαιρα μυστηρίου. Οι «Περιπέτειες του Ηρακλή Πουαρό» (Agatha Christie 's Poirot) είναι η εμβληματική βρετανική σειρά μυστηρίου που γυρίστηκε από το 1989 έως το 2013) με τον Ντέιβιντ Σουσέ (David Suchet) στον ρόλο του διάσημου Βέλγου ντετέκτιβ. Με 70 επεισόδια σε 13 κύκλους, η τηλεοπτική σειρά διασκεύασε σχεδόν όλο το έργο της Άγκαθα Κρίστι, διατηρώντας την ατμόσφαιρα του μεσοπολέμου (1920-1930).

Στα επεισόδια, ο Πουαρό λύνει τα μυστήρια που συναντά στον δρόμο του παρέα με τον λοχαγό Άρθουρ Χάστινγκς (Hugh Fraser), τον επιθεωρητή Τζέιμς

Τζαπ (Philip Jackson) και τη γραμματέα του, Μις (Pauline Moran). Η σειρά ολοκληρώθηκε το 2013 με το επεισόδιο «Αυλαία: Η τελευταία υπόθεση του Ηρακλή Πουαρό», βασισμένο στο τελευταίο βιβλίο της Άγκαθα Κρίστι, στο οποίο ο Πουαρό καλείται να περάσει την λεπτή κόκκινη γραμμή που χωρίζει τον ντεντέκτιβ από τον δολοφόνο. Εξίσου δημοφιλής είναι η σειρά «Agatha Christie's Marple» επίσης από το κανάλι ITV, που γυρίστηκε μεταξύ του 2004 και του 2013.

Η σειρά βασισμένη στα βιβλία της Άγκαθα Κρίστι, παρουσιάζει τις περιπέτειες της οξυδερκούς ηλικιωμένης Τζέιν Μαρπλ, κατοίκου του ειδυλλιακού χωριού Σεντ Μέρι Μιντ η οποία εξιχνιάζει φόνους χάρη στην παρατηρητικότητά της και την ευφυία της. Στη σειρά αρχικά πρωταγωνίστησε η Geraldine McEwan (Τζέραλντιν ΜακΓούαν) και μετά πήρε την σκυτάλη η Julia McKenzie (Τζούλια Μακένζι). Η ίδια η Κρίστι είχε εκφράσει την άποψη ότι η ιδανική Μις Μαρπλ είναι αυτή την οποία ενσάρκωσε η Τζέραλντιν ΜακΓούαν, ενώ πολλοί γνωστοί ηθοποιοί έχουν κάνει εμφάνιση ως guest stars. Στην Ελλάδα και οι δύο σειρές (Poirot και Marple) προβάλλονται κατά καιρούς από την πλατφόρμα Ertflix. Η σειρά είναι γνωστή για το υψηλό επίπεδο παραγωγής και τη συμμετοχή πολλών γνωστών Βρετανών ηθοποιών ως guest stars.

Άλλες εμβληματικές αστυνομικές σειρές

Ανάμεσα στις πάμπολες αστυνομικές σειρές που προβάλλονται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ξεχωρίζουν το «CSI» και το «NCSI», που προβάλλονται στους αστυνομικούς του FBI και της CIA, στο πλαίσιο της εκπαίδευσής τους. Το 2011 το «NCIS» ψηφίστηκε «Ποιο Αγαπημένη σειρά της Αμερικής», το 2012-13 (που προβάλλονταν η 10η σεζόν) ήταν η σειρά με την περισσότερη τηλεθέαση στις ΗΠΑ και το 2014 πήρε το «Βραβείο Παγκόσμιας Τηλεθέασης» για την «Πιο Δημοφιλή Δραματική Σειρά» από το «Παγκόσμιο Βραβείο Τηλεθέασης». Επίσης ξεχωριστή θέση κατέχει το «CSI, Crime Scene Investigation», που προβάλλεται από το 2000 έως και σήμερα από το Αμερικανικό κανάλι CBS και το «Criminal Minds», που ολοκληρώθηκε το 2020. Cult, δηλαδή κλασική, θεωρείται και η σειρά «The Sopranos» (1999–2007) που διερεύνησε τον κόσμο της μαφίας.

Επίσης κλασική θεωρείται η σειρά «Columbo» (1968–2003, στην οποία πρωταγωνιστεί ο εμβληματικός ντετέκτιβ με την καμπαρντίνα. Ενδιαφέρουσα είναι και η σειρά «Sherlock» (2010–2017) στην οποία τον Σέρλοκ Χολμς υποδύεται ο βραβευμένος με Oscar ηθοποιός Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, αλλά και ο πιο σκοτεινός «Luther» (2010–2019), με τον Ίντρις Έλμπα στον ρόλο ενός ιδιοφυούς αλλά σκοτεινού ντετέκτιβ. Διαχρονικά κλασική (και στηριγμένη στην αληθινή ζωή της Agatha Christie) είναι η σειρά «Murder, She Wrote» (1984–1996), με την Jessica Fletcher να ανακαλύπτει

τον ένοχο σε φόνους. Ιδιαίτερη αίσθηση έχει προκαλέσει η αστυνομική σειρά «Three pines» με πρωταγωνιστή τον Alfred Molina (Άλφρεντ Μολίνα) στον ρόλο του αρχιεπιθεωρητή Armand Gamache που καλείται να λύσει φόνους σε ένα παγωμένο χωριό του Κεμπέκ, έχοντας πάρει εκεί δυσμενή μετάθεση.

Η σειρά προβάλλεται στην πλατφόρμα Ertflix όπως πολλές άλλες. Ο Άλφεντ Μολίνα στο παρελθόν έχει υποδυθεί και τον Ηρακλή Πουαρό στην πιο γνωστή

κινηματογραφική ταινία της Κρίστι» Έγκλημα στο Όριεντ Εξπρές». Τέλος, εξαιρετικό δείγμα της Σκανδιναβικής νουάρ σχολής είναι η τηλεοπτική σειρά «The Killing» (2011-2014) που επίσης προβλήθηκε στο παρελθόν στην ελληνική τηλεόραση. Οι Σκανδιναβοί έχουν ένα ιδιαίτερο τρόπο που προσεγγίζουν το έγκλημα και διεισδύουν στο σκοτεινό μυαλό των δολοφόνων- κάτι που πιθανότατα οφείλεται στο κλίμα τους και την έλλειψη ηλιακού φωτός, γι αυτό και θεωρούνται ασύγκριτοι στην μυθοπλασία μυστηρίου.

Το Δίχτυ, το ελληνικό Law & Order

Στην πατρίδα μας η πιο πρόσφατη αστυνομική σειρά που σφράγισε και την τελευταία τηλεοπτική δουλειά του αείμνηστου σκηνοθέτη Μανούσου Μανουσάκη είναι «Το δίχτυ». Η σειρά μοιάζει με το αμερικανικό «Law & Order», μόνο που εστιάζει στο αστυνομικό μέρος, δηλαδή στην έρευνα και όχι και στην δικαστική εξέλιξη. Κάθε αυτοτελές επεισόδιο της είναι βγαλμένο από την ζωή και αναδεικνύει ένα μεγάλο κοινωνικό ζήτημα της εποχής μας. Όπως και το Law & Order, «Το δίχτυ» διαθέτει γυναίκα επικεφαλής στο Αστυνομικό Τμήμα (Άννα-Μαρία Παπαχαραλάμπους), που έχει παρελθόν με τον εργαζόμενο (πρώην αλκοολικό) αστυνομικό, τον οποίο ερμηνεύει ο Θοδωρής Αθερίδης.