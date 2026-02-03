Οι λόγοι που πάντα «στερεύουν» τα αποθέματα αίματος τον Ιανουάριο - Γιατρός εξηγεί

Σήμα κινδύνου εκπέμπουν τα Νοσοκομεία καθώς τα στατιστικά δείχνουν ότι, έχουν «στερέψει» τα αποθέματα αίματος για ακόμα μια φορά τον μήνα του Ιανουαρίου.

Ο Θεολόγος Ζώτος, Πρόεδρος Συλλόγου ΑΙμοδοτών Εθελοντών της ΠΟΣΕΑ επιβεβαιώνει το γεγονός ότι υπάρχουν οι εποχιακές ελλείψεις σε αίμα, όπως κάθε χρόνο μετά τα Χριστούγεννα, και λόγω του αποσυντονισμού των πολιτών ή της εξόδου των εκδρομέων και λόγω των ιώσεων που ξέσπασαν.

Όπως τονίζει ο γιατρός και Πρόεδρος του Συλλόγου, στο Action24, το αίμα «έχει διάρκεια ζωής» ένα μήνα. Οπότε όσοι έφυγαν για διακοπές τον Δεκέμβριο, «άφησαν στον αέρα» τους ανθρώπους που ήθελαν αίμα τον Ιανουάριο.

Επιπλέον, ο αιμοδότης που νοσεί, δεν μπορεί να δώσει αίμα για 15 μερες. Άρα με την έξαρση των ιώσεων καθυστερεί η διαδικασία.