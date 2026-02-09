Όταν η καούρα μάς ταλαιπωρεί, η ρομποτική χειρουργική δίνει τη λύση

Σχεδόν όλοι έχουμε βιώσει καούρα, έστω και μια φορά στην ζωή μας. Όταν όμως εμφανίζεται συχνά, προκαλεί πόνο ή επηρεάζει σημαντικά την καθημερινότητα, μπορεί να κρύβεται πίσω της η Γαστροοισοφαγική Παλινδρόμηση (γνωστή με το ακρωνύμιο ΓΟΠ), ενώ πολύ συχνά συνυπάρχει και διαφραγματοκήλη.

Οι δύο αυτές παθήσεις συνδέονται στενά μεταξύ τους και σήμερα μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά και με μόνιμα αποτελέσματα χάρη στη σύγχρονη ρομποτική χειρουργική.

Τι είναι η ΓΟΠ

Στη γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, το γαστρικό οξύ επιστρέφει από το στομάχι προς τον οισοφάγο. Η αιτία είναι συνήθως η δυσλειτουργία του φυσικού μηχανισμού σύγκλεισης μεταξύ οισοφάγου και στομάχου.

Το οξύ ερεθίζει τον βλεννογόνο και προκαλεί συμπτώματα όπως καούρα πίσω από το στέρνο, όξινες αναγωγές, αίσθημα καύσου ή πίεσης στο άνω μέρος της κοιλιάς, δυσκολία στην κατάποση και χρόνιος βήχας, βραχνάδα ή αίσθημα «κόμπου» στον λαιμό.

Εάν η νόσος παραμείνει χωρίς θεραπεία για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να οδηγήσει σε φλεγμονές, στενώσεις ή αλλοιώσεις του οισοφάγου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η χειρουργική αντιμετώπιση αποτελεί μια σημαντική και αποτελεσματική επιλογή.

Διαφραγματοκήλη και πιθανές επιπλοκές

Το διάφραγμα είναι ο μυς που χωρίζει τον θώρακα από την κοιλιά. Ο οισοφάγος διέρχεται από ένα φυσικό άνοιγμα του διαφράγματος. Όταν αυτό το άνοιγμα διευρυνθεί, το στομάχι ή ακόμη και άλλα όργανα της κοιλιάς μπορούν να μετακινηθούν προς τον θώρακα, προκαλώντας μία διαφραγματοκήλη.

Η διαφραγματοκήλη επιδεινώνει συχνά την παλινδρόμηση, αλλά μπορεί και από μόνη της να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα. Σε μεγάλες διαφραγματοκήλες υπάρχει κίνδυνος παγίδευσης του στομάχου, διαταραχής της αιμάτωσης, έντονου πόνου, δυσκολίας στην αναπνοή ή ακόμη και επείγουσας κατάστασης.

Για τον λόγο αυτό η διαφραγματοκήλη χρειάζεται προσεκτική εκτίμηση και συχνά χειρουργική αντιμετώπιση.

Ιωάννης Δημητρίου

Πότε και αν αρκεί η συντηρητική θεραπεία

Αρχικά σε αυτές τις παθήσεις εφαρμόζονται συνήθως μη χειρουργικά μέτρα όπως αλλαγές στη διατροφή, μείωση του σωματικού βάρους, αποφυγή του καπνίσματος και του αλκοόλ και φαρμακευτική αγωγή για τη μείωση του γαστρικού οξέος.

Τα μέτρα αυτά μπορούν να ανακουφίσουν τα συμπτώματα, δεν διορθώνουν όμως την ανατομική αιτία, ιδιαίτερα όταν υπάρχει διαφραγματοκήλη.

Πότε συνιστάται η χειρουργική επέμβαση

Η χειρουργική αντιμετώπιση συνιστάται κυρίως όταν τα συμπτώματα επιμένουν παρά τη συντηρητική θεραπεία, υπάρχει μεγάλη ή σύνθετη διαφραγματοκήλη, υπάρχει κίνδυνος επιπλοκών ή παγίδευσης του στομάχου, απαιτείται μακροχρόνια λήψη φαρμάκων, έχουν προηγηθεί επεμβάσεις ή συντρέχουν δύσκολες ανατομικές συνθήκες.

Στόχος της επέμβασης είναι η αποκατάσταση της φυσιολογικής ανατομίας και η οριστική αντιμετώπιση της παλινδρόμησης.

Χειρουργικές τεχνικές

Η βασική χειρουργική μέθοδος είναι η θολοπλαστική, κατά την οποία το ανώτερο τμήμα του στομάχου περιτυλίσσεται γύρω από τον οισοφάγο, ώστε να ενισχυθεί ο φυσικός μηχανισμός σύγκλεισης.

Διακρίνουμε δύο τεχνικές, την θολοπλαστική κατά Nissen (πλήρης περιτύλιξη 360°) και τη μερική θολοπλαστική (π.χ. κατά Toupet) σε επιλεγμένους ασθενείς

Όταν συνυπάρχει διαφραγματοκήλη, το στομάχι επανατοποθετείται στην κοιλιά και το άνοιγμα του διαφράγματος μικραίνει και σταθεροποιείται.

Σε μεγάλες ή υποτροπιάζουσες κήλες μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα συνθετικό πλέγμα, ώστε να ενισχυθεί η αποκατάσταση και να μειωθεί ο κίνδυνος υποτροπής.

Ελάχιστα επεμβατική χειρουργική - Tο σύγχρονο πρότυπο

Οι επεμβάσεις αυτές πραγματοποιούνται σήμερα σχεδόν αποκλειστικά με ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές, χωρίς μεγάλο χειρουργικό τραύμα. Aυτό έχει ως συνέπεια μικρότερες τομές, λιγότερο πόνο, ταχύτερη κινητοποίηση του ασθενή, μικρότερη παραμονή στο νοσοκομείο.

Τα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά, ιδίως σε εξειδικευμένα κέντρα.

Τα πλεονεκτήματα της ρομποτικής χειρουργικής

Η ρομποτική χειρουργική αποτελεί σημαντική εξέλιξη της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής. Προσφέρει στον χειρουργό τρισδιάστατη εικόνα υψηλής ανάλυσης, σταθερότητα και εξαιρετικά ακριβείς κινήσεις των εργαλείων.

Η ρομποτική μέθοδος παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα, ιδιαίτερα σε μεγάλες διαφραγματοκήλες, ασθενείς με προηγούμενα χειρουργεία, δύσκολες ανατομικές συνθήκες, σύνθετες επεμβάσεις αποκατάστασης. Η αυξημένη ακρίβεια επιτρέπει ασφαλέστερη ανατομική αποκατάσταση και καλύτερο έλεγχο των ιστών.

Για τους ασθενείς αυτό συχνά μεταφράζεται σε ταχύτερη ανάρρωση, μικρότερη διάρκεια νοσηλείας, λιγότερη καταπόνηση του οργανισμού και ταχύτερη επιστροφή στην καθημερινότητα.

Απαραίτητη η εμπειρία του χειρουργού

Όσο εξελιγμένη κι αν είναι η τεχνολογία, δεν αντικαθιστά την εμπειρία. Η σωστή επιλογή της μεθόδου, η ακριβής εκτέλεση της επέμβασης και η ασφαλής αντιμετώπιση σύνθετων περιστατικών εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την εμπειρία του χειρουργού και της χειρουργικής ομάδας.

