Παγκόσμια Ημέρα για τη Νόσο του Πάρκινσον: 5 celebrities που μίλησαν δημόσια για τη διάγνωσή τους

Η Παγκόσμια Ημέρα για τη Νόσο του Πάρκινσον γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 11 Απριλίου και αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική ημέρα για την ευαισθητοποίηση σχετικά με μια από τις πιο συχνές νευροεκφυλιστικές παθήσεις παγκοσμίως.

Η επιλογή της ημερομηνίας δεν είναι τυχαία, καθώς συμπίπτει με τα γενέθλια του Dr. James Parkinson, του Άγγλου γιατρού που, το 1817, περιέγραψε για πρώτη φορά τη νόσο, η οποία αργότερα πήρε το όνομά του.

