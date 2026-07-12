People‑pleasing: Πώς να μιλάς για αυτά που θέλεις χωρίς να νιώθεις ενοχή

Σε πολλούς κοινωνικούς κύκλους, ο άνθρωπος που προσαρμόζεται, δεν παραπονιέται, θυμάται τα γενέθλια και «δεν θέλει τίποτα για τον εαυτό του» θεωρείται υπόδειγμα ευγένειας. Συχνά τον αποκαλούμε «δοτικό», «εύκολο άνθρωπο», «καλό παιδί». Άλλες φορές, με πιο σκληρή ματιά, τον βαφτίζουμε «pleaser», «ανασφαλή», «χαλί».
Η πραγματικότητα όμως μπορεί να είναι πιο λεπτή: υπάρχει μια σιωπηλή μορφή αυτο‑απαξίωσης, όπου οι δικές μας ανάγκες δεν φτάνουν καν στο τραπέζι των αποφάσεων. Δεν είναι απλώς επιλογή να βάλεις τον άλλον πρώτα· είναι σαν να μην έχεις μάθει ότι δικαιούσαι να έχεις θέση στη ζυγαριά.
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