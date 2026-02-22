Πόση ώρα πρέπει να περπατάς καθημερινά για να είσαι σε φόρμα μετά τα 50

Το καθημερινό περπάτημα είναι ένα από τα καλύτερα δώρα που μπορείτε να κάνετε στο σώμα σας. Το να βγαίνετε έξω και περπατάτε είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να παραμείνετε σε φόρμα και να καθαρίσετε το μυαλό σας. Αυτή η αερόβια άσκηση χαμηλής έντασης βελτιώνει την υγεία του εγκεφάλου, υποστηρίζει τη διαχείριση βάρους και σας διατηρεί ισορροπημένους. Μειώνει επίσης τον κίνδυνο εμφάνισης χρόνιων παθήσεων όπως η υπέρταση ή ο διαβήτης. Ένα από τα μεγαλύτερα οφέλη του τακτικού περπατήματος; Θα παραμείνετε δυνατοί και κινητικοί καθώς μεγαλώνετε.

