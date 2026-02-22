Μενού

Πόση ώρα πρέπει να περπατάς καθημερινά για να είσαι σε φόρμα μετά τα 50

Το καθημερινό περπάτημα ενισχύει τον εγκέφαλο, την καρδιά και τη συναισθηματική υγεία. Πόσο όμως είναι καλό να περπατάτε εάν είστε άνω των 50.

Reader symbol
Newsroom
perpatima.jpg
Περπάτημα | Shutterstock
  • Α-
  • Α+

Το καθημερινό περπάτημα είναι ένα από τα καλύτερα δώρα που μπορείτε να κάνετε στο σώμα σας. Το να βγαίνετε έξω και περπατάτε είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να παραμείνετε σε φόρμα και να καθαρίσετε το μυαλό σας. Αυτή η αερόβια άσκηση χαμηλής έντασης βελτιώνει την υγεία του εγκεφάλου, υποστηρίζει τη διαχείριση βάρους και σας διατηρεί ισορροπημένους. Μειώνει επίσης τον κίνδυνο εμφάνισης χρόνιων παθήσεων όπως η υπέρταση ή ο διαβήτης. Ένα από τα μεγαλύτερα οφέλη του τακτικού περπατήματος; Θα παραμείνετε δυνατοί και κινητικοί καθώς μεγαλώνετε.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Αυτό το άρθρο στο Reader δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη γνωμάτευση ενός ιατρού. Για οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας έχετε, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε κάποιο επαγγελματία υγείας.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΥΓΕΙΑ