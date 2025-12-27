Πότε πρέπει να το κόψουμε; Νευρολόγος αποκαλύπτει την ηλικία για να βάλουμε τέλος στο αλκοόλ

Οι περισσότεροι από εμάς απολαμβάνουμε να πίνουμε ένα - δύο ποτάκια, αν όχι παραπάνω, κάθε Σαββατοκύριακο που βγαίνουμε έξω με την παρέα μας ή μια μπύρα μετά από μια κουραστική ημέρα στη δουλειά, ωστόσο σύμφωνα με έναν νευρολόγο αυτή η συνήθεια δεν μπορεί να κρατήσει για πάντα.

Φυσικά, όλοι γνωρίζουμε ότι η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ δεν κάνει καλό στην υγεία μας, όμως ο Δρ. Ρίτσαρντ Ρέστακ το πάει ένα βήμα παρακάτω αφού ισχυρίζεται ότι υπάρχει συγκεκριμένο ηλικιακό όριο κατά το οποίο συνιστά να κόψουμε «μαχαίρι» τις μπύρες και τα ποτά.

Αν λοιπόν φαντάζεστε ότι μπορείτε άνετα να καταναλώνετε αλκοόλ για πάντα ίσως να πρέπει να το ξανασκεφτείτε αν αυτή η θεωρία είναι σωστή, καθώς μπορεί να μην σας απομένει πολύ χρόνος για να απολαμβάνετε ελεύθερα την συνήθειά σας.

Το 2021 ο Δρ. Ρίτσαρντ Ρέστακ δημοσίευσε ένα βιβλίο με τίτλο «Ο Πλήρης Οδηγός για τη Μνήμη: Η Επιστήμη της Ενδυνάμωσης του Νου σας», όπου μοιράζεται συμβουλές για το πώς να βελτιώσουμε τη μνήμη μας καθώς μεγαλώνουμε.

Πότε πρέπει να σταματήσουμε να πίνουμε αλκοόλ

Ο νευρολόγος αναφέρεται στην συγκλονιστική επίδραση που μπορεί να έχει το αλκοόλ στον εγκέφαλο και τη μνήμη μας, αποκαλύπτοντας ότι η κατανάλωση του όσο μεγαλώνουμε έχει όλο και μεγαλύτερο αρνητικό αντίκτυπο στην υγεία μας, καθώς επηρεάζει τους νευρώνες μας.

«Το αλκοόλ είναι μια πολύ, πολύ ασθενής νευροτοξίνη - δεν είναι καλό για τα νευρικά κύτταρα», έγραψε.

Πολλοί ειδικοί λένε πως από την ηλικία των 65 ετών, το σώμα μας αρχίζει να μην έχει όσους νευρώνες όσους είχαμε όταν ήμασταν νεότεροι, με τον Ο Δρ. Ρέστακ να επισημαίνει ότι σε έναν ιδανικό κόσμο, θα αρχίζαμε να μειώνουμε το αλκοόλ από την ηλικία των 65 ετών, με στόχο την πλήρη αποχή από τα 70.

«Είναι απαραίτητο να απέχετε από το αλκοόλ σε ένα στάδιο της ζωής όπου η διατήρηση των νευρώνων είναι ζωτικής σημασίας», υποστηρίζει ο ίδιος.

Ωστόσο, ορισμένες πρόσφατες μελέτες το αμφισβητούν αυτό, όπως αναφέρει το ladbible.com, καθώς λένε ότι φαίνεται να χάνουμε μόνο «2% έως 4%» των νευρώνων μας κατά τη διάρκεια της ζωής μας.