Σε μεγάλη έξαρση η γρίπη - Έκκληση Ψαλτοπούλου για εμβολιασμό

Σε «έξαρση» είναι ο ιός της γρίπης, σύμφωνα με την καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, η οποία κάλεσε τους πολίτες να θωρακιστούν έναντι στη σοβαρή νόσηση μέσω του εμβολίου.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, η κα Ψαλτοπούλου επεσήμανε πως φέτος η κατάσταση είναι πιο δύσκολη καθώς υπάρχει το υποστέλεχος Κ, που είναι «πολύ πιο μεταδοτικό».

Όπως είπε, «αργήσαμε να ανέβουμε σε κρούσματα, αλλά τώρα είμαστε σε έξαρση. Έχουμε θρηνήσει κάποιους θανάτους».

Η μεγαλύτερη κυκλοφορία, ενημέρωσε, «είναι σε παιδιά. Τα άτομα άνω των 70 ετών κινδυνεύουν περισσότερο από σοβαρή νόηση και να χάσουν τη ζωή τους».

Για τους λόγους αυτούς, ζήτησε τον εμβολιασμό τους. «Όσο πιο πολύ εμβολιαστούμε, τόσο μειώνουμε την πιθανότητα για σοβαρή νόσηση. Το εμβόλιο είναι αρκετά αποτελεσματικό και ως προς τον Κ».

Σύμφωνα με την ίδια, παραδοσιακά, ο Ιανουάριος και ο Φεβρουάριος είναι μήνες κατά τους οποίους, παραδοσιακά, φτάνουμε στην κορύφωση των κρουσμάτων.

Σημείωσε πως πλην του εμβολίου, σημαντική είναι και η χρήση μάσκας, αλλά και η διάγνωση σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων ώστε να γίνει έγκαιρη λήψη των αντιικών φαρμάκων.

Η ίδια ενημέρωσε πως στις ΗΠΑ έχουν καταγραφεί 17.000 θάνατοι από γρίπη, μέχρι και τώρα.