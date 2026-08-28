Σε τσίχλες, οδοντόκρεμες, μαρμελάδες: Το γλυκαντικό που τρώμε και συνδέεται με εγκεφαλικά και καρδιακά

Ένα συνηθισμένο γλυκαντικό που χρησιμοποιείται σε προϊόντα όπως τσίχλες, οδοντόκρεμες, μαρμελάδες, γιαούρτια και παγωτά έχει συνδεθεί με αυξημένο κίνδυνο εγκεφαλικών επεισοδίων, καρδιακών προσβολών και θανάτου.

Η ξυλιτόλη είναι μια αλκοόλη σακχάρου που υπάρχει σε ορισμένα φυσικά τρόφιμα σε πολύ μικρές ποσότητες. Προστίθεται επίσης - συχνά σε ποσότητες 1.000 φορές υψηλότερες - σε τεχνητά γλυκαντικά τροφίμων, ποτών και προϊόντων στοματικής υγιεινής.

Παρά την αυξανόμενη χρήση της, οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της ξυλιτόλης στην υγεία δεν έχουν ποτέ μελετηθεί εκτενώς.

Στη μεγαλύτερη μελέτη του είδους της, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα υψηλά επίπεδα ξυλιτόλης στο αίμα συσχετίστηκαν με αυξημένο κίνδυνο σοβαρών ανεπιθύμητων καρδιαγγειακών επεισοδίων. Τα ευρήματα παρουσιάστηκαν στο Μόναχο στο ετήσιο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καρδιολογίας (ESC), το μεγαλύτερο συνέδριο για την καρδιά στον κόσμο.

Οι ερευνητές εξέτασαν 17.710 άτομα και συνέκριναν το 25% με τα υψηλότερα επίπεδα ξυλιτόλης στο αίμα τους με το 25% με τα χαμηλότερα.

Όσοι είχαν την υψηλότερη ποσότητα είχαν 57% περισσότερες πιθανότητες να πεθάνουν ή να υποστούν καρδιακή προσβολή ή εγκεφαλικό επεισόδιο, σε σχέση με όσους είχαν τη λιγότερη, εντός έξι ετών. Ακόμα και μετά από 30 χρόνια, είχαν ακόμη 18% περισσότερες πιθανότητες να έχουν υποστεί ένα από αυτά τα καρδιακά επεισόδια.

Σε συνδυασμό με δεδομένα από τα μεσαία τεταρτημόρια, τα αποτελέσματα και από τις δύο ομάδες υποδηλώνουν μια δοσοεξαρτώμενη σχέση: όσο υψηλότερα είναι τα επίπεδα ξυλιτόλης στο αίμα, τόσο υψηλότερο είναι το ποσοστό καρδιαγγειακών επεισοδίων.

Επιπλέον, οι ερευνητές έδειξαν ότι υπήρχε σταθερή αύξηση των καρδιαγγειακών επεισοδίων με ξυλιτόλη ανεξάρτητα από τα αρχικά χαρακτηριστικά, όπως η ηλικία και το φύλο.

Οι ερευνητές τόνισαν επίσης ότι η συσχέτιση ήταν ανεξάρτητη από υποκείμενους παράγοντες όπως ο δείκτης μάζας σώματος, η υπέρταση, ο διαβήτης και τα επίπεδα λιπιδίων, που θα μπορούσαν να προδιαθέσουν τους ανθρώπους σε προϊόντα χαμηλών θερμίδων.

Ο συγγραφέας της μελέτης, Δρ. Μάρκο Βιτκόφσκι, από το πανεπιστημιακό νοσοκομείο Charité στο Βερολίνο, δήλωσε ότι τα αποτελέσματα βασίζονται σε έρευνα που είχε εγείρει ανησυχίες σχετικά με την ξυλιτόλη.

«Σε προηγούμενες μελέτες, δείξαμε ότι η ξυλιτόλη μπορεί να ενισχύσει την ικανότητα των αιμοπεταλίων να σχηματίζουν θρόμβους», είπε στον Guardian. Ο Βιτκόφσκι και οι συνεργάτες του διαπίστωσαν επίσης ότι τα υψηλά επίπεδα ξυλιτόλης στο αίμα συνδέονταν με ανεπιθύμητα καρδιακά επεισόδια σε άτομα υψηλού κινδύνου για μια περίοδο τριών ετών.

«Τα τεχνητά γλυκαντικά καταναλώνονται από άτομα που πιστεύουν ότι είναι πιο υγιεινά από τη ζάχαρη και γενικά θεωρούνται ασφαλή από τις ρυθμιστικές αρχές», είπε μεταξύ άλλων.