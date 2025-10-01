Τι είναι το σύνδρομο Τουρέτ από το οποίο πάσχει ο Ρόμπι Γουίλιαμς: Αυτά είναι τα συμπτώματα

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς αποκάλυψε ότι πάσχει από το «Σύνδρομο Τουρέτ», γεγονός σπάνιο για ενήλικα καθώς η πάθηση «χτυπάει» ηλικίες κυρίως 5 με 17 ετών.

Σύμφωνα με το Tourette Association of America, το «Σύνδρομο Τουρέτ» είναι μια νευροαναπτυξιακή διαταραχή που χαρακτηρίζεται από πολλαπλά κινητικά και φωνητικά τικ – ξαφνικές, επαναλαμβανόμενες και ακούσιες σωματικές κινήσεις ή ήχοι

Σύνδρομο Τουρέτ: Τα συμπτώματα

Τα άτομα με σύνδρομο Τουρέτ (TS) έχουν τουλάχιστον δύο κινητικά τικ και τουλάχιστον ένα φωνητικό τικ σε κάποιο συνδυασμό για πάνω από έναν χρόνο. Αντίθετα, τα άτομα με Χρόνια Διαταραχή Τικ έχουν είτε κινητικά είτε φωνητικά τικ που είναι παρόντα για περισσότερο από έναν χρόνο, ενώ τα άτομα με Προσωρινή Διαταραχή Τικ έχουν τικ που είναι παρόντα για λιγότερο από έναν χρόνο.

Πώς αντιμετωπίζεται

Δυστυχώς για το Σύνδρομο δεν υπάρχει θεραπεία, αλλά υπάρχουν τρόποι διαχείρισης των συμπτωμάτων.

Παράδειγμα τα νευροληπτικά φάρμακα που επηρεάζουν την έκκριση ντοπαμίνης, κατόπιν συνταγής ιατρού.

Σε πιο ακραίες περιπτώσεις, γίνεται και εγκεφαλική διέγερση , όπου εμφυτεύονται ηλεκτρόδια για την παραγωγή ηλεκτρικών παλμών.